Mina Settembre 3, anticipazioni 26 gennaio: Viola e le sue bugie vengono scoperte

Scopriamo insieme che cosa accadrà per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra amata fiction con Serena Rossi. Questa volta Viola ha sbagliato!

Da qualche settimana è iniziata la terza stagione della fiction girata a Napoli e che vedi Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale, Mina Settembre. Una donna che cerca di aiutare sempre tutti e che finalmente è convolata a nozze con il suo amore di sempre, il ginecologo Domenico. Stanno anche facendo le pratiche per adottare Viola ma qualcosa sta per accadere.

Cerchiamo di capire insieme che cosa accadrà nell’appuntamento del 26 gennaio in prima serata su Rai1. Siamo certi che ci saranno sempre tanti colpi di scena.

Viola basta bugie, Mina e Domenico capiscono tutto?

Potremmo vedere un nuovo ed attesissimo appuntamento con Mina Settembre il 26 gennaio alle 21.30 circa su Rai1 ma noi intanto ti vogliamo svelare qualche informazioni prima. I due episodi si chiama L’odio e La corda si spezza. Nel primo appuntamento possiamo assiste al ritorno di Titti, l’amica storica di Mina che torna a Napoli per un motivo molto serio ed importante.

Ecco che la donna chiede aiuta ad Irene perché vuole iniziare una battaglia legale con un hater che passa tutto il suo tempo insultandola sul suo blog Mamma esaurita. Ma dalle indagini si scopre che la persona che si scaglia contro di lei è un minore ed ecco che Mina cerca di invitare tutti alla cautela. Lei è infatti assolutamente convinta che non debbano essere denunciati ma aiutati se hanno un problema. Come andrà a finire?

Nel secondo appuntamento del 26 gennaio possiamo vedere che Viola continua a mentire a Mina e Domenica. Zia Rosa, nel mentre è immersa nei preparativi del grande giorno per i due innamorati. Mina, insieme alla sua collega Fiore iniziano ad occuparsi di un nuovo caso. Jeanette, originaria del Mali, chiede aiuto per il rapporto con gli inquilini della sua casa popolare.

Il motivo? Sta diventando sempre più conflittuale e difficile da portare avanti. Che cosa succederà anche in questo caso? Non possiamo saperlo ma anche per Viola il momento della scoperta per quanto riguarda le sue bugie è sempre più vicino e come la prenderanno Mina e Domenico? Per il momento non ci resta che attendere la messa in onda di questa fiction molto amata. In modo semplice e genuino riesce ad affrontare dei temi importanti che riguardano i minori ma non solamente.