In data 14 marzo c.a. ad Aprilia (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. – Sezione Radiomobile, traevano in arresto nella flagranza di reato per tentata estorsione e minaccia, un cittadino classe 90 residente ad Aprilia (LT).

Il predetto, all’interno di una chiesa di Aprilia (LT), minacciava con lo scopo di farsi consegnare del denaro dal vice parroco, cittadino classe 72 residente ad Aprilia (LT).

L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina (LT).