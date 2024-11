Molti hanno questa pessima abitudine quando tornano a casa: perché dovremmo smettere subito

C’è una pessima abitudine che, a quanto pare, in molti hanno al rientro a casa: cosa sapere a riguardo.

Dopo una lunga e faticosa giornata, non vediamo l’ora di rintanarci nell’accoglienza intima della nostra abitazione e rilassarci. La nostra casa ci offre calore, sicurezza e, soprattutto, la possibilità di metterci comodi. C’è, però, un errore molto comune che in tanti commettono e che, invece, sarebbe meglio evitare. Di che si tratta e perché.

Certo, la stanchezza, lo stress, la fetta, ci portano a sottovalutare determinati comportamenti e, di conseguenza, non riflettere su ciò che stiamo facendo. Spesso procediamo come automi, abituati ad una routine che potrebbe essere sempre la stessa. Eppure, se ci fermassimo un attimo a pensare, ci renderemmo conto che, forse, alcune abitudini non sono poi così salutari.

Smetti di farlo quando torni a casa: potrebbe essere una pessima abitudine

Ci sarà, di sicuro, capitato di notare un particolare dettaglio in alcuni film provenienti dall’estero che potrebbe averci lasciato un attimo interdetti. E che riguarda proprio il ritorno a casa. Eppure, riflettendoci, potremmo renderci conto che, forse, da tale dettaglio potremmo e dovremmo prendere ispirazione. Di cosa parliamo? Dell’abitudine che hanno, in alcune culture e paesi, di togliere le scarpe prima di entrare in casa. Se ci fermiamo a pensare, infatti, potremmo renderci conto che si tratta di una pratica igienica da non sottovalutare.

Con la suola delle scarpe, infatti, camminiamo per strada e, dunque, le stesse entrano a contatto e si “impregnano” in una serie di sostanze contenenti batteri, germi e simili. E, quando entriamo in casa e iniziamo a camminare sul nostro bel pavimento pulito con ancora indosso le scarpe, rischiamo che questi germi e batteri si trasferiscano sulla superficie.

Certo, possiamo sempre igienizzare di nuovo il pavimento, lavando come facciamo solitamente durante le pulizie domestiche, ma, nel frattempo, lo stesso resterà “contaminato”. E, di conseguenza, dovremmo mettere in conto la possibilità che, dal pavimento, i germi si trasferiscano a tappeti, oggetti che potrebbero cadere al suolo, alle mani dei bambini che gattonano e così via.

L’ideale, dunque, sarebbe togliere le scarpe appena varcata la soglia e sostituirle con delle pantofole che usiamo solo in casa. E, pensandoci, saremo di sicuro anche più comodi in questo modo: vale la pensa rifletterci, no?