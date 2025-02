Monte San Biagio, scatta la denuncia: tragedia sfiorata

Momenti di terrore in una casa nella città laziale. Un uomo è stato denunciato da parte dei carabinieri dopo un tentativo di omicidio. Cosa è successo

Le tragedie all’interno delle famiglie sono ormai all’ordine del giorno. Si vive una situazione molto complicata in alcuni nuclei che il rischio di dover assistere ad una tragedia è davvero dietro l’angolo. In questo caso solo il coraggio della donna di denunciare un episodio ben preciso ha permesso di evitare quella che sembrava a tutti gli effetti un dramma.

La vicenda, come riportato dai media locali, risale allo scorso gennaio, ma è stata raccontata solamente in queste ultime ore anche grazie al fatto che le indagini sono vicine ad una svolta. I militari, infatti, ha denunciato il marito della vittima per tentato omicidio ed ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso per verificare meglio l’accaduto e avere un quadro molto più chiaro su una vicenda che rischiava di concludersi con una tragedia.

La ricostruzione della vicenda

L’inchiesta è partita subito dopo la denuncia da parte della vittima. La donna, che subito dopo l’episodio è ritornata dai suoi genitori, ha raccontato ai carabinieri di Monte San Biagio che il marito l’ha provata ad avvelenare. Ora la bottiglia con il qualche si è tentato il femminicidio è in mano ai militari e per questo motivo vedremo quali saranno i risultati degli esami.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo avrebbe messo un forte quantitativo di medicinale in gocce, mescolato con l’acqua, nella bottiglia di plastica che la donna utilizza ogni mattina. Non è ancora chiaro come si sia accorta del gesto, ma è partita immediatamente la denuncia ai carabinieri.

Si tratta di un a vicenda che ha diversi punti da chiarire, a partire dal movente di questo tentato omicidio, e vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità per chiarire meglio l’accaduto.

La donna ha denunciato tutto

La donna, come spiegato in precedenza, ha denunciato tutto ai carabinieri per far terminare questo incubo. Naturalmente ora sono in corso tutti gli approfondimenti per avere un quadro più chiaro sull’accaduto. Ma sicuramente il racconto della donna ha posto fine ad un incubo che durava praticamente da diverso tempo.