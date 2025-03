Monte San Biagio, terribile incidente stradale: c’è una vittima

Un dramma ha sconvolto la cittadina pontina e Fondi, ovvero il paese originario della vittima. Il responsabile di questo scontro è stato fermato

Una domenica di lutto a Fondi per la morte di una donna. La 40enne stava ritornando a casa dopo una serata trascorsa fuori quando è stata coinvolta in un terribile incidente sull’Appia, nel territorio di Monte San Biagio. Per lei non c’è stato niente da fare: il personale medico ha potuto constatare solamente il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per verificare meglio la dinamica dell’incidente. Un ragazzo di 20 anni è finito in manette perché considerato responsabile di questo incidente. Un dramma che ora porta il giovane a dover rispondere di omicidio stradale causato sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. La cittadinanza di Fondi ha immediatamente espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima.

Monte San Biagio, la ricostruzione dell’incidente

La dinamica di questo incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Ma la ricostruzione sembra essere molto chiara. Lo scontro è stato causato da una manovra azzardata da parte del 20enne di origine romena. Secondo le prime informazioni, il giovane, dopo aver sorpassato un auto, è rientrato nella sua corsia andando a tamponare in modo violento la vettura della vittima e finendo la propria corsa contro un’altra macchina.

L’impatto è stato fatale per la 40enne. La donna, infatti, ha perso il controllo della sua macchina scontrandosi prima contro il guardrail e poi ribaltandosi. Per lei non c’è stato niente da fare. Il personale sanitario ha potuto constatare solamente il decesso e i carabinieri hanno immediatamente fermato il giovane.

Gli esami hanno confermato la presenza delle sostanze stupefacenti e per questo motivo si è deciso di contestare l’accusa di omicidio stradale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per il momento il magistrato ha deciso per una misura cautelare ai domiciliari e nei prossimi giorni si faranno tutti gli approfondimenti del caso anche sui veicoli.

Fondi in lutto

La notizia dell’incidente ha sconvolto Fondi. Sia la vittima che il 20enne erano residenti nella cittadina pontina e questa mattina in molti hanno inviato dei messaggi di vicinanza e cordoglio ai parenti della donna. Una morte che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutto il paese e in centinaia si preparano nei prossimi giorni a dare l’ultimo saluto alla 40enne.