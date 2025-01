Morto l’attore di Beautiful: aveva solo 39 anni

Purtroppo una triste notizia arriva dal mondo delle nostre amate soap opera. Ecco il lutto che ha lasciato senza parole in Beautiful. Nessuno si immaginava niente di simile.

La notizia sta facendo il giro del mondo ed è completamente scioccante. Un attore molto amato delle soap opera e davvero giovanissimo purtroppo è venuto a mancare. In queste ore tantissimi suoi colleghi sono senza parole e stanno lasciando delle toccanti parole per lui. Andiamo a vedere di chi si tratta e cosa è successo.

Un fatto davvero che toglie il fiato e ci indica quando siamo di passaggio in questo mondo. Purtroppo non avremmo mai voluto darvi questa notizia, ma scopriamo il fatto che è avvenuto.

Perde la vita il giovanissimo l’attore di Beautiful tanto amato

Il noto attore che purtroppo ha perso la vita così giovane si chiamava Francisco San Martin ed era di origini spagnole. Aveva avuto un ruolo importante all’interno dell’amata soap opera che arriva dall’America. Ma cosa è successo? Lo scorso 16 gennaio è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles.

Stando a quanto viene indicato dalla stampa americana, sembra che si sia tolto la vita. Di recente, però, aveva portato a termine alcuni progetti che facevano ben sperare per la sua carriera lavorativa. Ma torniamo al fatto. Il corpo è stato rinvenuto dagli agenti della polizia e la notizia è stata rivelata alla stampa solamente nella giornata di ieri.

Le cause del decesso, al momento, non sono state rilevate, ma stando ai rumors, sempre che si sia tolto la vita. L’attore era nato a Maiorca il 27 agosto del 1985. Era cresciuto in Montana ed aveva iniziato la sua carriera prima nei teatri e nella tv spagnola per poi proseguire il suo grande sogno ad Hollywood trasferendosi nei primi anni 2000.

La prima volta che lo abbiamo visto in tv era nel ruolo di Dario Hernandez nella soap opera Il tempo della nostra vita, dove interpretava il ruolo di un ladro, inizialmente ma che poi diventata un investigatore. Qualche anno più tardi e per la precisione nel 2017 arriva sul set di Beautiful dove ha il ruolo di Mateo.

Ovvero, il giardiniere di casa Forrester che viene coinvolto in un piano diabolico da Sheila Carter. Oltre a questi programmi molto famosi ha partecipato ad altre serie tv come Jane the Virgin, dove era accanto a Gina Rodriguez nel ruolo di Fabian Regalo del Cielo. Un ruolo che è rimasto letteralmente nella memoria di chi amava il programma.

Ha partecipato anche a film per il grande schermo ovvero in Dietro i candelabri diretto da Steven Soderbergh, accanto a Michael Douglas e Matt Damon. Ci sono stati tantissimi personaggi famosi che hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio, solamente per citare quello della sua collega Camila Banus, co protagonista ne Il tempo della nostra vita.

“Pepe, cosa posso dire se non che ti amo. Riposa in pace, amico mio. Ti voglio tanto bene, avrei voluto dirtelo di più”. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Francisco in questo difficile momento e mandiamo le nostre sentire condoglianze.