Napoli-Fiorentina, per gli Azzurri la vittoria è d’obbligo | Preview, quote e ultimissime

Napoli e Fiorentina si affrontano per la 28esima giornata di Serie A in un match chiave per gli obiettivi stagionali delle due squadre.

Napoli in campo non solo per difendere il secondo posto dall’Atalanta che nelle ultime due giornate ha recuperato tre punti e dalla Juventus che nelle ultime cinque ne ha addirittura rimontati addirittura 11. Ma con il pensiero all’Inter, due sconfitte nelle ultime cinque giornate – considerando anche il recupero proprio contro la Fiorentina.

Quella contro la Viola diventa una partita importantissima quasi decisiva per gli Azzurri che non vincono da 40 giorni e non possono rimandare oltre l’appuntamento con i tre punti.

Qui Napoli: Anguissa assente, tocca a Gilmour

Il Napoli arriva alla sfida contro la Fiorentina dopo aver strappato un pareggio prezioso e un po’ amaro contro l’Inter. L’1-1 maturato nei minuti finali ha mantenuto viva la lotta Scudetto, ma per la squadra di Antonio Conte ogni punto perso, e sono stati molti con l’anno nuovo, rischia di risultare decisivo.

I partenopei sono imbattuti nelle ultime cinque gare al Maradona, ma non possono rinviare oltre il successo casalingo per restare in scia alla capolista. Anche in considerazione del fatto che l’Inter ospita il fanalino di coda Monza in un turno che si annuncia sostanzialmente comodo.

L’allenatore azzurro conferma il 3-5-2 con Raspadori al fianco di Lukaku in attacco, mentre Gilmour sostituisce l’infortunato Anguissa a centrocampo. La solidità difensiva sarà fondamentale, considerando che il Napoli ha subito otto gol da fuori area in questa stagione, più di ogni altra squadra.

Qui Fiorentina: Gudmunsson torna dal primo minuto

La Fiorentina arriva a Napoli nel pieno di un periodo altalenante. Dopo la vittoria contro il Lecce, la squadra di Palladino ha incassato una sconfitta in Conference League contro il Panathinaikos (3-2), confermando alcune fragilità che si erano già fatte evidenti nel corso della stagione. I viola, attualmente settimi a due punti dal Bologna, puntano a un risultato positivo per dare una prospettiva alla propria ostinata rincorsa all’Europa. Ma devono invertire il trend negativo delle trasferte, con tre sconfitte nelle ultime quattro.

Il tecnico dovrebbe optare per un modulo 3-5-2 con Gudmundsson pronto a partire dal primo minuto. Occhi puntati su Kean e Beltran, chiamati a spezzare la serie di tre trasferte consecutive senza vittorie in campionato.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Napoli (3-5-2) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Fiorentina (3-5-2) – De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Richardson, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Beltran. All. Palladino

Napoli-Fiorentina, i precedenti e le statistiche

Grande equilibrio negli ultimi sei confronti tra Napoli e Fiorentina in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi. All’andata i partenopei si sono imposti con un netto 3-0, e ora puntano al bis stagionale, che manca dalla stagione 2020/21.

Gli ultimi incontri al Maradona hanno visto alternarsi successi delle due squadre, con la Fiorentina vincente nell’ultima occasione (3-1 nell’ottobre 2023). I viola non ottengono due successi consecutivi in casa del Napoli in Serie A dal biennio 1994-1995, trent’anni esatti.

Il Napoli, che ha pareggiato le ultime due partite in casa, dal canto suo non archivia tre pareggi casalinghi di fila dal 2010, quando in panchina sedeva Walter Mazzarri. Fiorentina insidiosissima dalla distanza con sei centri: e non c’è nessuna squadra che ha subito più gol da fuori area del Napoli, ben otto.

Dove vedere Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla tramite l’app su smart TV compatibili, dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box, PlayStation e Xbox. Per chi ha attivato “Zona DAZN”, il match sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.

Le dichiarazioni della vigilia di Conte e Palladino

Antonio Conte, allenatore Napoli: “Siamo arrivati a un punto in cui non possiamo nasconderci che ogni partita può essere decisiva. La Fiorentina è una squadra forte e organizzata, ma giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo assolutamente i tre punti che sono fondamentali per il nostro percorso”.

Raffaele Palladino, allenatore Fiorentina: “Affrontiamo una squadra costruita per vincere, ma di certo non partiamo battuti. Siamo in grado e vogliamo giocarci tutte le nostre carte per mettere in difficoltà il Napoli”.

Le quote di Napoli-Fiorentina

Le quote dei principali bookmaker vedono il Napoli favorito per la vittoria:

Doppia chance 1X + Multigol 1-3 – quota 1.65

Giacomo Raspadori marcatore in qualsiasi momento – quota 3.25

Un gol nei primi 30 minuti di gioco – quota 1.85

Si gioca domenica pomeriggio alle ore 15: arbitra Andrea Colombo di Como, coadiuvato da Cecconi e Dei Giudici. Quarto uomo Marchetti, al VAR Meraviglia e Chiffi.