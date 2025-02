NCIS, fan della serie totalmente delusi: “Questa cosa deve cambiare”

Quando diventi una serie con la longevità di NCIS è chiaro che non sempre e non tutto quello che offri può piacere a tutto il pubblico dei fan. Ma qui si è davvero persa una occasione.

Le storie che riguardano i membri della squadra che si occupa delle indagini che coinvolgono le forze militari negli Stati Uniti continuano a rimanere sulla cresta dell’onda. Il computo totale delle stagioni è ora a 22 e uno dei pregi dimostrati dagli autori è stata la capacità indiscussa di poter continuare a scrivere storie rimanendo nel solco originale delle prime stagioni ma adattando quello che succede anche alle personalità dei nuovi arrivati.

Nella stagione che è adesso l’ultima, però, non si è realizzato niente di quello che secondo tantissimi fan si sarebbe potuto vedere. La speranza è che finalmente alla prossima stagione qualcosa possa cambiare davvero.

Perché l’ultimo episodio di NCIS sta facendo arrabbiare tutti

Il format degli episodi di NCIS è ormai rodato ed è sempre quello. Si verifica un crimine e la squadra è chiamata ad indagare perché è coinvolto a vario titolo un membro della Marina. Trattandosi di indagini che riguardano la Marina degli Stati Uniti, il lavoro va fatto chiaramente con permessi speciali. Stranamente, già nell’episodio che per ora è l’ultimo della mid season, l’episodio 10, non c’è l’elemento legato alla Marina in alcun modo.

C’è comunque un caso su cui la squadra guidata da Alden Parker risponde. Ma per motivi del tutto particolari. Cercando di fare una quantità minima di spoiler, ad essere la vittima è l’assistente della proprietaria della panetteria proprio dove il personaggio di Parker fa la spesa tutti i giorni. Ed è l’evidente chimica tra il personaggio di Eleni e Parker che sta frustrando le speranze di tanti fan.

Perché gli sceneggiatori sembrano stare facendo di tutto per mettere i due personaggi uno accanto all’altro ma poi, nonostante quello che succede tra di loro, non sembrano avere nessuna intenzione di permettere a Parker di portare avanti una qualche situazione romantica.

E questo si ritrova anche in alcuni dialoghi che i due personaggi sostengono. Tanto è vero che, a un certo punto di questo episodio 10 proprio Eleni dichiara a Parker di non avere intenzione neanche di rimanere negli Stati Uniti e che forse per lei è meglio tornare in Grecia. Potrebbe essere un momento di svolta ma per ora quello che risulta evidente è che gli sceneggiatori continuano a lasciare Parker nella impossibilità di mostrare un lato umano in un rapporto interpersonale profondo e diverso rispetto a quello che ha ovviamente con i propri sottoposti.

Sarebbe bastato forse, questa è la teoria di qualcuno, lasciare al personaggio un po’ di spazio per innamorarsi di più e poi essere colpito dalla cocente delusione d’amore. Ma non c’è stato finora neanche questo. La speranza adesso è che qualcosa bolla in pentola per la seconda metà della stagione.