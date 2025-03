Ne tengo sempre un vasetto negli armadi e risolvo il problema più odioso dell’inverno: senza spendere un centesimo

Negli armadi ne tengo sempre un vasetto e riesco a risolvere quello che è il problema più odioso dell’inverno senza spendere nemmeno un centesimo.

Oggi vi portiamo in camera da letto con un trucchetto che sicuramente vi cambierà la vita in maniera positiva, regalandovi vestiti sempre profumati e freschi. Sono molte le città dove l’umidità regna sovrana, cosa che non manca nemmeno in quelle case dove ci sono i riscaldamenti accesi. Molto spesso il tutto dipende dalla poca circolazione di aria e dai continui sbalzi di temperatura dovuti proprio al freddo che si contrappone con il caldo dei termosifoni.

I muri diventano perlati, la muffa esce protagonista negli angoli e i problemi li vediamo anche all’interno dei nostri armadi. Se magari dentro gli stessi è un po’ più difficile trovare muffa, molto più spesso però l’umidità porta i vestiti a infeltrirsi, rovinarsi e alle volte a emanare, purtroppo, dei cattivi odori anche se appena lavati e mai indossati.

Oggi vogliamo svelarvi un piccolo trucco che vi aiuterà a rendere tutto più semplice e a evitare che usciti di casa si possa sentire un cattivo odore emanato dai nostri vestiti.

Armadio, con questi vasetti ho risolto un problema odioso

Grazie ai vasetti di cui vi vogliamo parlare oggi abbiamo definitivamente risolto i problemi con l’armadio legati alla muffa e al cattivo odore emanato dalla stessa. Bastano solo ingredienti naturali che abbiamo in casa, non dovremo così spendere cifre esorbitanti e riusciremo anche a rispettare l’ambiente.

Per preparare questi vasetti vi serviranno 3 bustine di tè, 500 grammi di sale grosso, 2 vasetti di vetro, 2 pezzetti di tessuto, un olio essenziale a vostra scelta e degli elastici. Versate il sale nei sacchetti, aprite le bustine di té e versate il contenuto nei barattoli. Aggiungete cinque gocce di olio essenziale per dare una fragranza.

Coprite ora i vasetti con del tessuto e fissateli con degli elastici. Posizionate questo vasetto negli angoli interni del vostro armadio per averlo sempre fresco e profumato. Per mantenere l’efficacia di questo prodotto nel tempo scuotete il sale spesso soprattutto quando questo si è indurito. Ogni tanto poi sostituite tutto e ripetete il percorso per avere un risultato perfetto.

Grazie a questa possibilità avrete speso praticamente niente e avrete risolto un problema non indifferente. Se poi il vostro armadio è molto grande potete anche decidere di aggiungere più gocce di olio essenziale ma attenzione a esagerare onde evitare di ritrovarvi ad avere il problema opposto.