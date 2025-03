Netflix, l’addio improvviso scuote gli utenti: non potrai più vederlo!

Strage di serie tv film e documentari su Netflix che non conferma titoli che vantano in Italia migliaia di appassionati. Non potrai più vederli.

Titoli cancellati dall’oggi al domani: Netflix decide di eliminare serie tv e film, e molti dei titoli di cui vi rendiamo conto di sicuro lasceranno l’amaro in bocca a milioni di fan.

Il colosso americano Netflix, piattaforma di streaming live e on demand tra le più importanti al mondo che vanta un ricco catalogo di titoli tra film, serie, show, documentari, docuserie e animazione, vuole fare un po’ di pulizia ai suoi palinsesti. Vi abbiamo già parlato della serie in procinto di essere cancellata che vede come protagonista la duchessa Meghan Markle, ma molti altri titoli spariranno.

Le drastiche decisioni avvengono ogni mese e quasi sempre riguardano il numero degli utenti che seguono le programmazioni: la legge spietata dei numeri, se gli indici di ascolto sono bassi, la serie viene cancellata, per buona pace di quelli che rientravano tra gli spettatori fedeli.

Netflix: non li vedrete mai più, godetevi l’ultima puntata

Altri titoli Netflix verranno cancellati nei prossimi giorni. Quindi resta pochissimo tempo per vederli ancora. Conoscerli in anticipo, ti permetterà di non perderne uno prima di dovergli dire addio per sempre. E ci sono titoli a dir poco clamorosi, Star Trek per citarne uno. Di seguito l’elenco completo con la data di eliminazione definitiva. Il giorno indicato è l’ultimo utile per vedere il contenuto, poi verrà cancellato alla mezzanotte del giorno successivo.

25 marzo 2025 Star Trek | Film Into Darkness – Star Trek | Film Star Trek Beyond | Film

29 marzo 2025 Preacher | Serie TV S.W.A.T. | Serie TV C’è ancora domani | Film Kill Bill: Volume 1 | Film Kill Bill: Vol. 2 | Film Il miracolo di Sharon | Film Un ponte per Terabithia | Film

31 marzo 2025 The Windsors | Serie TV Se mi lasci ti cancello | Film Salvate il soldato Ryan | Film John Wick 3 | Film Dracula di Bram Stoker | Film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali | Film Angry Birds 2 –Nemici amici per sempre | Film Halloween | Film Tony Parker: The Final Shot | Documentario Amici di letto | Film La mummia – Il ritorno | Film Il mostro di Cleveland | Film Never back down – Combattimento letale | Film Peter Rabbit | Film Nazisti e fascisti al servizio della CIA | Documentario White Chicks | Film Skyscraper | Film The Condemned – L’isola della morte | Film Laguna blu | Film Blue Lagoon: The Awakening | Film Stuart Little 2 | Film Quel nano infame | Film Un ragazzo tutto nuovo | Film Legion | Film La Mummia |Film

1 aprile 2025 Il tesoro segreto del lago Kivu | Documentario

3 aprile 2025 Genitori vs Influencer | Film I Love You, Man | Film

4 aprile 2025 All My Life | Film Bob & Marys – Criminali a domicilio | Film Coded Bias | Documentario

Ovviamente, come sempre accade, altri titoli prenderanno il posto di quelli cancellati: buona visione.