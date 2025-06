Non buttare i vecchi barattoli: ecco 3 modi originali e creativi in cui puoi riciclarli

Hai dei vecchi barattoli e non sai che cosa farci? Ti rivelo tre modi davvero originali e creativi in cui è possibile riciclarli. Ti assicuro che ci vuole davvero poco. Ecco che cosa devi fare.

I vecchi barattoli di vetro o latta, spesso destinati al cestino una volta svuotati, possono invece avere una seconda vita piena di stile, utilità e creatività. Sto per svelarti che cosa puoi fare con loro.

Ti assicuro che una volta che lo saprai non vorrai assolutamente buttarli, perché ti renderai conto che sono veramente utilissimi. Dunque, cominciamo. Ti svelerò ben tre modi a mio avviso molto originali per riciclarli.

3 modi geniali e creativi per riciclare i vecchi barattoli di vetro

Uno degli usi più suggestivi per i barattoli in vetro è trasformarli in lanterne decorative. Basta davvero poco per creare un oggetto d’arredo unico: un barattolo pulito, una candela (meglio se di tipo tealight) e un po’ di fantasia. Puoi decorare l’esterno del barattolo con spago, vernici acriliche, stencil o carta adesiva per creare effetti luminosi personalizzati.

Per un effetto ancora più magico, inserisci al suo interno una serie di luci LED a batteria: il risultato sarà perfetto sia per decorare un balcone nelle sere d’estate, sia per creare un’atmosfera calda e rilassante in salotto durante l’inverno.

Chi ama l’ordine in cucina troverà nei vecchi barattoli un alleato perfetto. Puliscili accuratamente, rimuovi le etichette (puoi usare acqua calda e bicarbonato per facilitarne il distacco) e utilizzali come contenitori per spezie, legumi, cereali, tè o caffè.

Se ami le piante ma hai poco spazio, i barattoli possono diventare vasi carini e originali per creare un mini giardino domestico. Sono ideali per coltivare erbe aromatiche (come basilico, menta, rosmarino), piccole piante grasse o fiori da interni. Assicurati di aggiungere sul fondo qualche sassolino o argilla espansa per favorire il drenaggio. Ti raccomando di farlo soprattutto nel caso in cui il barattolo non abbia fori. Io l’ho fatto e, inoltre, l’ho reso un giardino verticale, facendo sì che i vasetti si sostenessero ad una vecchia rete del letto. L’effetto è incredibilmente scenografico e devo dire che si tratta di una delle cose migliori che io abbia mai fatto in assoluto.

Puoi sistemarli sul davanzale della finestra, appenderli con dei supporti in macramè o disporli su una mensola per creare un angolo green e rilassante in casa. È un’idea semplice ma d’effetto, perfetta anche come regalo ecologico e personalizzato.