“Non ero ludopatico, finii nel giro della malavita”: l’ex volto Tv gela tutti con la verità dopo molti anni

Un volto Tv particolarmente noto ha svelato una novità inaspettata che lo riguarda tutti pensavano fosse ludopatico, invece era finito nel giro della malavita.

I personaggi famosi non sempre amano svelare dettagli che riguardano la loro vita privata, preferendo che il pubblico abbia di loro un’immagine che sia perfetta o quasi, nonostante la realtà sia spesso opposta, come accade a molti di noi. A volte esistono comunque delle eccezioni, c’è chi grazie ai social ritiene sia quasi doveroso essere trasparente con i fan, chi invece può parlare ma solo in merito ad alcuni dettagli.

In alcuni casi la situazione può ribaltarsi a distanza di tempo, magari per un senso di vergogna, come accade a chi era ludopatico ed era arrivato a rovinare gran parte della sua esistenza per questo vizio. Questo conferma come i “Vip” siano in fondo persone “normali” con i loro pregi e difetti, che possono portarli ad avere momenti di debolezza, da cui però provano a uscire in modo sbagliato.

Essere dipendente dal gioco non è certamente un bene, può portare a perdere tantissimi soldi senza sapere come e quando uscirne davvero. E se la verità fosse diversa rispetto a quanto si credeva fino a quel momento? Questa è la situazione che ha vissuto un popolare volto Tv, che ha deciso di uscire allo scoperto solo ora rivelando cosa è accaduto nel suo passato.

Il volto Tv svela il suo passato: “Non ero ludopatico”

Ammettere di essere ludopatico non è mai semplice, questo rappresenta una debolezza non da poco, per questo si teme inevitabilmente di essere giudicati in modo negativo da altri. Chi non ha mai vissuto questo problema in prima persona difficilmente riesce a comprendere come si possa finire in un circolo vizioso simile, al punto tale da guardare chi ne è affetto con supponenza, convinto che mai potrebbe avere una situazione simile in maniera diretta.

Purtroppo, però, non è detto che questo sia sempre vero, quando si sta male per qualsiasi motivo, sia che si tratti di vicende sentimentali sia di lavoro, ci si può appellare a qualsiasi cosa che dia speranza nel futuro senza rendersi conto che sia un errore. Situazioni come queste sono più diffuse di quanto si possa pensare, anche se non tutti hanno il coraggio di parlarne apertamente.

È il caso anche di un famoso volto Tv, che da tempo non vediamo in maniera stabile sul piccolo schermo, ma che aveva rivelato anni fa di avere perso una grossa somma di denaro per questo vizio. La realtà, però, sarebbe un’altra, ora è stato lui stesso a uscire allo scoperto e a parlarne senza troppi giri di parole. Si tratta di Marco Baldini, popolare soprattutto diversi anni fa, che ha scelto di fare un’intervista a cuore aperto rivelando quale fosse la natura del suo problema.

“Non sono mai stato ludopatico, era una copertura da guai più gravi. Ero finito in un giro di malavita – ha detto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ –. Guadagnavo cifre esorbitanti grazie ad alcune persone che dopo due anni hanno avuto bisogno di investire una cifra più importante per realizzare un complesso immobiliare di case di lusso- Ho investito quasi due miliardi di lire, ma ho perso tutto, era una truffa”. Era stato il suo avvocato a convincerlo a usare questo come scusa, così da nascondere una realtà peggiore.