Non immaginavo che il collutorio fosse un’arma segreta in bagno: da quando lo uso così non mi preoccupo più dei germi

Scopriamo un utilizzo davvero molto particolare per quanto riguarda il collutorio. Da questo momento in poi non potrai farne a meno. Ecco il motivo.

Tutti noi in casa abbiamo il collutorio per la salute dei nostri denti e della bocca. Ovviamente l’utilizzo che facciamo è il motivo per il quale è nato. Ma non serve solamente a quello, anzi. E’ una vera e propria arma segreta che ci permette di avere un bagno super pulito e dire addio ai germi che possono infestarlo.

Si hai letto bene. Andiamo a scoprire questo utilizzo davvero molto particolare per quanto riguarda un prodotto già presente in casa ma che possiamo utilizzare in modo diverso.

Il collutorio ti cambia la vita nelle pulizie

Il bagno, lo sappiamo molto bene, è una delle stanze che hanno maggiormente bisogno di cura ed attenzione. I germi possono moltiplicarsi in modo veloce, ecco quindi che non possiamo assolutamente dimenticarci di pulirlo con attenzione. Ma c’è un dettaglio che in tantissimi si dimenticano di pulire.

Parliamo del portaspazzolino. Quand’è l’ultima volta che lo hai fatto? In pochissimi sanno, infatti, che è uno degli oggetti maggiormente sporchi della casa, al pari degli asciugamani del bagno. Il motivo è semplice, se toglie i batteri dalla bocca questi si annidano sullo spazzolino e possono scivolare nel bicchiere.

Molto spesso, se guardiamo bene, il fondo è pieno di acqua e sporcizia. La soluzione ideale sarebbe quella di lavare il bicchiere degli spazzolini ogni volta che laviamo i denti, o almeno, come minimo, una volta alla settimana. Ma in che modo possiamo farlo? Se lo laviamo giornalmente, ovviamente basterà della semplice acqua bella calsa.

Facciamola scorrere ed aiutiamoci o con le dita oppure con un panno. Ogni venti giorni, circa, poi, igienizziamo per bene ma aiutandoci con il collutorio. Si hai letto bene non siamo impazziti! Versane un po’ sul fondo del bicchiere e lascia agire per un paio di ore. Sciacqua con acqua abbondante sempre calda ed il problema è risolto.

Avrai detto addio a germi e batteri igienizzando il tuo caro portaspazzolino. Come vedi una soluzione super semplice che non richiede fatica e costi aggiuntivi per le pulizie, cosa chiedere di meglio! E tu eri a conoscenza di questo incredibile segreto per quanto riguarda la pulizia del bagno? Ricordati che una casa pulita ed igienizzata ci aiuta a non ammalarci e a stare bene sia noi che la nostra famiglia!