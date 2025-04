Non Maria o Francesca, ma è questo l’inaspettato nome femminile più diffuso in Italia: un vero e proprio shock

Qual è il nome femminile più diffuso in Italia? Ti stupirà, perché non è nessuno di quelli che ti aspetti. Non Maria, non Francesca, non Giulia. Ti svelo a breve di quale si tratta stando ai più recenti sondaggi ISTAT.

Quando si pensa ai nomi femminili più diffusi in Italia, l’immaginazione corre veloce ai grandi classici della tradizione: Maria, il nome della madre di Gesù e presenza costante nei registri anagrafici di ogni generazione; Francesca, elegante, romantico, nonché nome di uno dei più memorabili personaggi della Commedia dantesca.

Eppure, nessuno dei due è il nome attualmente più diffuso in Italia. Ti sto per svelare, invece, qual è quello che ha scalzato questi due pur popolarissimi nomi e qual è il suo significato.

Il nome femminile più amato dagli italiani? Non è Maria o Francesca, ma…

Il nome più popolare, al momento, è Sofia, dal suggestivo significato di sapienza. A mio avviso, un bellissimo nome, anche se ammetto che la prima volta che ho sentito fosse quello dato in Italia, ho alzato le sopracciglia con un misto di stupore e curiosità.

Davvero più di Maria? Più di Chiara, Giulia, Martina? Ma i dati non mentono: secondo l’ISTAT, Sofia è rimasta stabilmente in cima alle classifiche per oltre un decennio, con migliaia di neonate ogni anno che portano questo nome incredibilmente affascinante, e che è appartenuto a tante donne celebri, come l’iconica Sophia Loren, il cui vero nome era Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone.

Un nome popolare al Sud come al Nord

In Italia, la sua popolarità è trasversale: va forte al Nord come al Centro, e anche in molte zone del Sud, dove però convivono altre tendenze più locali. È il tipo di nome che mette d’accordo tutti.

È amato sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni, sia nella forma tradizionale che in varianti come appunto Sophia o Sophie, anche se io preferisco proprio Sofia, che a mio parere è più raffinato ed elegante. Inoltre, a priori dai propri gusti personali, è chiaro che sia l’ideale per tutti coloro quelli che cercano qualcosa che suoni bene oggi ma che non passerà di moda domani.

Non deve infatti sorprendere che si tratta di un nome molto popolare anche all’estero, come avrai potuto immaginare: lo è in Spagna, nei Paesi Bassi, in Francia e persino in Inghilterra. Insomma, negli ultimi decenni ha dominato le classifiche e si direbbe proprio che sia destinato a continuare a farlo (e non solo in Italia, a quanto pare).