Non solo stendino: due alternative a costo zero per asciugare il bucato dentro casa in inverno

Vuoi avere dei panni perfettamente asciutti e spendere zero euro? Ecco due soluzioni intelligenti che ti stupiranno, scopriamo quali sono!

Quando è cattivo tempo, piove, fa freddo e un problema molto importante riguarda i nostri panni che non si asciugano mai. Con il passare del tempo, rischiamo anche che prendano di cattivo odore. Ma questo accadeva fino a ieri! Noi oggi ti vogliamo dare una soluzione facile, veloce e super economica.

Potrai stendere i tuoi panni senza problemi e non avendo speso ulteriormente soldi. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, quindi scorri le prossime righe e prendi nota!

Stendere i panni a costo zero? E’ possibile con questi consigli!

In casa abbiamo sempre lo stendino ma in alcuni casi si può essere rotto, oppure non abbiamo lo spazio per metterlo. Magari piove forte ed in casa non c’è spazio. Ovviamente i panni vanno stesi quindi dobbiamo cercare una soluzione che vada bene nel nostro caso e, se possiamo, anche senza spendere ulteriori soldi.

Scopriamo quindi cosa possiamo fare senza dover uscire di casa per la felicità del nostro portafoglio. Iniziamo dal primo consiglio. Utilizziamo le grucce! Si hai letto bene, quelle dove metti i panni nel tuo armadio. Sistemaci i capi lunghi e distanzia bene le sedie. In questo modo sai che puoi stendere anche un lenzuolo?

Mettendolo vicino al calorifero poi, si asciugheranno anche prima. Ma ricorda non sopra altrimenti la tua casa non si riscalderà mai e consumerai troppa corrente. Le tue magliette o camice, oppure felpe, saranno super in forma e potresti anche non doverle stirare. Vuoi qualcosa di diverso? Puoi optare per un filo.

Si hai letto bene, magari lo puoi mettere nella doccia. Prendi due ganci e appendili in modo per te comodo. Va bene anche uno spago o una corda. All’occorrenza lo tiri fuori ed inizi a stendere senza problemi i tuoi panni, proprio come si faceva in passato. Come hai visto senza spendere soldi hai risolto il problema!

E’ importante poi che i tuoi capi non prendano cattivo odore, problema che si manifesta solamente in inverno, ovviamente. Ricorda che in casa ci deve essere poca umidità. Oppure un ricambio continuo di acqua, quindi apri per un po’ le finestre! Ottimo, in caso, mettere un ventilatore vicino ai panni, così l’aria sarà concentrata verso di loro.

Perfetta anche una doppia centrifuga prima di mettere i panni nell’asciugatrice. Quindi adesso che conosci tutti i segreti per dei panni asciutti e senza cattivi odori non avrai alcun tipo di problema.