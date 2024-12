Occhi aperti quando vai a fare acquisti: così spendi più di quanto immagini, ecco perché

Perché quando vai a fare shopping compri anche ciò che non ti serve e spendi di più? Ecco spiegato il motivo.

Vai al centro commerciale o in un negozio solo per dare un’occhiata alle novità e poi puntualmente ti ritrovi ad acquistare qualcosa, con tante buste in mano e il portafoglio svuotato. Non sei tu ad essere troppo debole. Semplicemente sei “caduto” nella trappola delle strategie dei negozi, messe in atto per farti spendere di più.

Purtroppo non conosci questi trucchi e dunque non puoi difenderti. O almeno fino a questo momento. Infatti, scoperto come fanno i negozi a farti spendere di più, potrai evitare questa trappola. Acquisterai così solo ciò che davvero ti serve, evitando di fare degli acquisti impulsivi e comprando cose che non ti servono.

Il trucco dei negozi per farti spendere di più: ecco come fanno e come difendersi

In genere quando si è stanchi e si va a fare la spesa o shopping, la musica che c’è nei negozi carica e “sveglia”. Eppure è proprio quella che, sollevando l’umore, spingerà ad acquistare di più.

Ma quale può essere la soluzione? Forse fare la spesa o andare a fare shopping con un bel paio di tappi per le orecchie! Queste è la conclusione a cui sono giunti alcuni ricercatori che hanno scoperto che gli acquirenti spendono il 10% in più quando c’è musica in riproduzione nel negozio.

Lo studio è stato fatto dai ricercatori della School of Management dell’Università di Bath, i quali hanno valutato l’impatto della musica sulle vendite in diversi giorni della settimana. Il team ha monitorato gli acquisti effettuati in un supermercato di Stoccolma dalle 7:00 alle 23:00, analizzando un totale di 150.000 acquisti: alcuni fatti con musica di sottofondo, altri senza.

È emerso che le persone che facevano acquisti dal lunedì al giovedì spendevano il 10% in più quando c’era la musica in sottofondo. Infatti, chi fa shopping nei giorni feriali tende ad essere più stanco a causa della settimana lavorativa trascorsa. La musica però aiuta a sollevare l’umore spingendo ad acquistare anche cose che non servono.

Il dott. Carl-Philip Ahlbom, autore dello studio, ha spiegato come durante la settimana le persone abbiano poco tempo per fare la spesa. Quindi si ritagliano come momento per farla, la sera, dopo un’intera giornata di lavoro. La musica piacevole che ruota nei negozi, li rilassa e calma ed influenza i loro acquisti.

Nel weekend, invece, quando si ha più tempo libero, la musica sembra fare meno presa sui consumatori. Anzi, potrebbe avere l’effetto totalmente contrario, spingendo ad acquistare di meno perché è un ulteriore fattore di confusione in negozi che in genere, in quei giorni, sono già più affollati.