Ora è ufficiale, torna uno dei programmi più amati: la data di partenza e tutti i dettagli

Dopo una pausa imprevista, torna in onda uno dei programmi più amati degli ultimi anni. Tutte le novità sulla nuova edizione e non sono assolutamente poche, anzi!

Lo show, oggi considerato un vero e proprio cult della tv italiana, era nato dieci anni fa, nel 2015, come un esperimento. In origine doveva andare in onda solo su Sky Uno. Ma il programma ha acquisito subito una straordinaria popolarità, costringendo la rete satellitare a concedere le puntate per delle repliche nei suoi canali in chiaro. Ed è così che è arrivato anche su TV8, dove ha cominciato a essere trasmesso praticamente in ogni fascia oraria.

Il concept di questo programma è tedesco, Sky lo ha infatti acquistato e poi adattato da uno show chiamato Mein Lokal, Dein Lokal, in onda sul canale Kabel eins. La versione italiana si è comunque subito distinta anche grazie al conduttore, che ha saputo dar forma a un nuovo ibrido, creando così uno dei programmi più amati in circolazione e ascrivibile a varie categorie: cooking-show, reality, sfida, spettacolo on the road…

Quando torna uno dei programmi più amati della tv italiana

Dopo l’ultima edizione, ovvero la nona, mandata in onda a partire dal 3 settembre del 2023 fino a metà febbraio 2024, il conduttore aveva ammesso che il programma aveva affrontato inaspettate difficoltà in senso produttivo… Data l’enorme notorietà dello show era diventato complicato trovare concorrenti pronti a mettersi in gioco e riuscire al contempo a registrare puntate caratterizzate da autenticità e spontaneità. Ecco perché si era diffusa voce che il programma potesse andare incontro a qualche cambiamento o addirittura a un lungo stop.

Per fortuna, tutti i fan dell’amato show potranno tirare un sospiro di sollievo: Sky ha infatti annunciato che la decima serie è in produzione e che molto presto andrà in onda la prima puntata della nuovissima edizione. Quando? E, soprattutto, di quale programma stiamo parlando?

Lo show che è riuscito a coniugare dinamiche del reality, del cooking-show e dei programmi on the road è 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. E Sky ha da poco annunciato che la decima edizione del programma andrà presto in onda. C’è già una data ufficiale, ed è molto vicina. Si parte infatti il 22 dicembre 2024.

Nell’ultima stagione, erano state introdotte interessanti novità al format… A differenza delle passate edizioni, solo il piatto special veniva provato da tutti i commensali. Inoltre erano cambiati anche i premi per il ristorante vincitore. Oltre ai 5000 e a un’assicurazione per un anno (come succedeva nelle ultime edizioni), i trionfatori della puntata si aggiudicavano un allarme h24, una macchina sottovuoto, due cantinette per vini, una lavastoviglie e altre attrezzature importanti in cucina.

Nella nuovissima stagione, quella del decennale, sono previste puntate evento. Nella prima puntata è prevista una sfida non cittadina o circoscritta a una zona specifica. Si parla invece di una sfida nazionale! Nello specifico, Borghese dovrà gestire lo scontro fra i quattro pizzaioli provenienti da tutta Italia per eleggere la migliore pizzeria contemporanea d’Italia. Poi, il conduttore cercherà anche il miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia. E per la prima volta nella storia dello show ci sarà un giudice in più: Lillo, che sceglierà con Borghese la miglior osteria verace di Roma Est!