Orecchie tappate dall’acqua di mare da ore? Ecco 1 modo per disostruirle

Ti capita mai di andare a mare e di ritrovarti con le orecchie tappate dall’acqua salina? Purtroppo a me succede molto spesso, ma ho imparato come risolvere questo problema. Lo svelo anche a te.

Durante una giornata al mare, immergersi in acqua è uno dei piaceri più semplici e rinfrescanti. Tuttavia, può capitare che una o entrambe le orecchie si tappino a causa dell’acqua che rimane intrappolata nel condotto uditivo. Una sensazione fastidiosa, spesso accompagnata da ovattamento, leggera perdita dell’udito e, in alcuni casi, anche da un lieve dolore o fastidio.

A volte questa spiacevolissima situazione perdura anche ore. Ma per fortuna c’è un modo semplice e veloce per disostruire le orecchie. Ti sto per svelare di quale si tratta, è molto semplice.

Come disostruire le orecchie tappate dall’acqua di mare

Uno dei metodi più consigliati anche dagli otorinolaringoiatri – perché non invasivo e privo di rischi – è una combinazione di due fattori: la forza di gravità e il movimento della mandibola. Questo trucco sfrutta l’inclinazione della testa e il naturale movimento della bocca per facilitare la fuoriuscita dell’acqua intrappolata nell’orecchio.

Innanzitutto, inclina la testa lateralmente, portando l’orecchio tappato verso il basso. Se l’acqua è nell’orecchio destro, abbassa la testa verso la spalla destra, e viceversa se si tratta dell’orecchio sinistro. Mantieni questa posizione per alcuni secondi, cercando di restare rilassato. Ora, mentre tieni la testa inclinata, apri e chiudi lentamente la bocca, come se stessi simulando un grande sbadiglio o masticando lentamente. Questo movimento aiuta ad allargare leggermente il condotto uditivo e a creare una leggera pressione, che può favorire lo scivolamento dell’acqua verso l’esterno. Questo rimedio è particolarmente efficace quando l’acqua è bloccata nella parte esterna del condotto uditivo e non ci sono altre complicazioni.

Vuoi rendere questo metodo ancora più efficace? Esercita una lievissima pressione con il palmo della mano e vedrai che piano piano comincerai a sentire sempre meglio. Ti sconsiglio invece di utilizzare oggetti come il cotton fioc per cercare di sbloccare l’orecchio. Il mio parere, e quello degli esperti, è che potresti finire soltanto per peggiorare la situazione, cosa che non vuoi assolutamente. Anche i rimedi casalinghi troppo aggressivi (come alcol o aceto) sono sconsigliati se non sotto consiglio medico.

Se dopo diverse ore l’orecchio rimane tappato, è sempre meglio rivolgersi a un medico, soprattutto se compaiono dolore persistente, febbre o secrezioni. Insomma, grazie a questo metodo una giornata al mare non sarà più un incubo per i giorni successivi!