Ornella Vanoni gela tutti, l’annuncio senza mezzi termini: “Non arrivo a Natale”

Ornella Vanoni salta l’ospitata televisiva poi spiazza tutti con un annuncio: “Non arrivo a Natale”, le parole della cantante.

Classe ’34, volto e voce iconica del parterre musicale italiano, Ornella Vanoni vanta un curriculum artistico assai longevo. La carriera nel mondo della musica ha spiccato il volo nel ’56. La scorsa estate il suo brano, Sant’Allegria, ha popolato nuovamente tutte le stazioni radio e fatto danzare milioni di giovani della generazione Z con una versione tutta nuova e remixata dal dj e produce Jack Sani, ed ha acquisito nuovamente risonanza dopo 27 anni dalla sua uscita.

La cantante milanese avrebbe dovuto prendere parte nel salottino televisivo sul Nove di Fabio Fazio la scorsa domenica. Qualcosa però è andato storto e Ornella Vanoni non ha potuto presenziare in trasmissione. Ma come si dice, ‘se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto‘ – e così il conduttore è entrato in collegamento telefonico con l’artista che, dopo aver spiegato il motivo della sua assenza, spiazza tutti con un annuncio.

Ornella Vanoni dà buca a Fabio Fazio, poi spiazza: “Sto male”

A Che Tempo che Fa, Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto avrebbe dovuto ospitare in studio l’amatissima Ornella Vanoni. Il conduttore, dopo averla presentata spiega che la cantante non sarà presente in studio volgendole un saluto non appena il collegamento si apre: “Ciao Ornella, ti aspettavamo” – a quel punto l’artista ha spiegato le ragioni dietro la sua assenza.

“Ce l’ho messa tutta ma ho un dolore allo stomaco lancinante. Un attacco gastroesofageo mi hanno detto e io te lo riporto. Ho un male…” – ha detto Ornella Vanoni, portando immediatamente il conduttore a controbattere ironicamente dicendole: “Cosa hai mangiato?”.

A quel punto la Vanoni sdrammatizza, scherzando e rispondendo che ormai la sua alimentazione è tutta a base di ‘polenta, patate, bustine e pastiglie‘. La telefonata sta per giungere al termine quando la stessa Ornella Vanoni, prima di salutare il conduttore ironizza sulla sua età. L’artista che ha compiuto 90 anni lo scorso settembre si rivolge a Fazio facendo una battuta: “Finalmente non arrivo a Natale”

Immediata la reazione dell’ex volto di Rai3: “Ma no, basta. Non montarti la testa per una gastroesofagite” – portando l’ironica Ornella continuare il simpatico siparietto dicendo che a causa della forte infiammazione dovuta al reflusso non potrà più dormire distesa. La risata del pubblico è stata immediata, così come immediati sono stati i messaggi via web fatti di risate e solidarietà verso la cantante.