Orto, cosa piantare a febbraio: frutta e verdura tra le più amate da tutti

Scopriamo insieme che cosa possiamo piantare a brevissimo nel nostro orto a terra oppure in vaso. Prendiamo nota prima di procedere!

Avere un piccolo orto in giardino, se abbiamo lo spazio, oppure nei vasi se abbiamo un balcone, è assolutamente un momento che ci permette di staccare con la vita di tutti i giorni e ci fa conoscere anche la verdura di stagione. E’ sempre molto importante sapere che cosa scegliere in quel determinato momento dell’anno per avere il massimo da quello che mangiamo.

Sicuramente un alimento di stagione ci fa bene rispetto ad uno cresciuto solamente per la volontà dell’uomo. E poi vedere una piccola piantina, o un seme, che diventa un cibo che mangiamo è sempre magico, sia per i grandi che per i piccoli! Andiamo a scoprire che cosa possiamo piantare da brevissimo nel mese di febbraio.

Orto a febbraio: ecco che cosa scegliere di piantare

Il mese che ci attende è un po’ particolare per quanto riguarda la cura del terreno perché può fare ancora molto freddo ed in questo caso non dobbiamo lavorarlo troppo. Dobbiamo attendere, specialmente se ha piovuto molto, che si asciughi in modo importante prima di iniziare a fare qualsiasi cosa. La cosa migliore che possiamo fare è utilizzare motozappe o motocoltivatori, se abbiamo un terreno grande, se abbiamo il nostro orto in vaso attendiamo.

Cerca di movimentare e spianare il terreno, completa poi con il rastrello lavorando e cercando di preparare il tutto per la semina che è vicinissima. Anzi, possiamo anche iniziarla per alcuni tipi di ortaggi. Di quali parliamo? Zucchine, barbabietole, cavoli, carciofi, pomodori, piselli, melanzane, lattuga, cipolle, fagioli, rape, prezzemolo, carote, fave, peperoni, meloni, porri, basilico.

Ovviamente sempre dopo aver smosso la terra, indipendentemente da dove seminiamo. Ricordati poi di fare delle file e di coprire tutto con un tessuto non tessuto. In questo modo potremmo coprire le piantine che dovranno sopravvivere ancora ad alcuni freddi del mese di febbraio. Importante però, arieggiare bene le coltivazioni.

Per i trapianti aspetta sempre il mese di marzo-aprile e quando lo dovrai fare sempre con il pane di terra e mai a radice nuda. Per alcune piante, che amano il caldo, come ad esempio pomodori, peperoni o melanzane attendi ancora. Ottimo consiglio è quello di utilizzare la pacciamatura con i teli di plastica scura per tante coltivazioni.

In questo modo il tuo orto sarà riparato. Ricordati poi di irrigare sempre con la massima attenzione non devi assolutamente esagerare in questo mese di febbraio. E’ importante per la riuscita delle tue coltivazioni.