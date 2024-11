Pane in cassetta del supermercato: queste sono le marche migliori per AltroConsumo

AltroConsumo ha stilato le marche migliori per il pane in cassetta del supermercato: quali sono.

Morbido, versatile e saporito: il pane in cassetta è un’ottima alternativa al “classico” e, per questo motivo, non c’è da sorprendersi se in molti lo preferiscono o, comunque, ne tengono sempre una confezione in dispensa. Da semplici antipasti a veri e propri sandwich, sono moltissime le ricette che possiamo preparare partendo da qualche fetta di questo prodotto. AltroConsumo ha, quindi, stilato una classifica per dare una mano ai consumatori.

Ovviamente, per quanto ci teniamo a risparmiare quando facciamo la spesa, è anche vero che un occhio di riguardo deve andare alla qualità e alla salute. Soprattutto se si tratta di alimenti di uso comune e frequente e che diamo anche ai nostri bambini. Scopriamo, allora, quali marche di pane in cassetta sono rientrate nella classifica di AltroConsumo che annovera le migliori.

La classifica di AltroConsumo per il pane in cassetta: le migliori marche da supermercato

Certo, ognuno di noi ha i propri gusti e ciò significa che potremmo preferire una tipologia di pane in cassetta rispetto ad un altro. Essere informati, però, in merito al contenuto, agli ingredienti, ai valori nutrizionali e così via non dovrebbe essere qualcosa da sottovalutare. Andiamo, allora, a scoprire la classifica stilata da AltroConsumo.

Il test condotto ha riguardato la presenza di additivi e di potenziali ingredienti dannosi: qual è stato il risultato? Ebbene, esaminando valori nutrizionali come zuccheri, calorie, aromi sintetici, sale, proteine e così via, sono cinque le marche che sono risultate le migliori secondo gli esperti.

Di quali si tratta? Del pane integrale a fette di Carrefour, del pan bauletto integrale Certossa di Lidl, del pane morbido ai 3 farri Equilibrio di Esselunga, del pane morbido proteico Equilibro sempre di Esselunga e del pane proteico Pema. Dunque, laddove i consumatori volessero fare una scelta mirata, potrebbero optare per uno di questi prodotti.

Ricordiamo, inoltre, che secondo Altroconsumo, da evitare sarebbero, invece, quei pani che contengono additivi chimici, conservanti o anche aromi artificiali. Ma anche preferire quelli con olio d’oliva o girasole, al posto di quelli con olio di palma. Ne viene di conseguenza che, quando si fa la spesa, grande importanza è il fattore lettura etichetta: riconoscere gli ingredienti è essenziale per portare a casa cibi salutari.