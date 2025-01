Paolo Bonolis e Lucio Presta hanno litigato? Il comunicato del conduttore e il retroscena

Cerchiamo di capire bene che cosa è successo tra Paolo Bonolis ed il suo agente di sempre. Entriamo nel dettaglio della situazione che non sembra difficilissima.

Da moltissimi anni Paolo Bonolis é sempre stato rappresentato da Lucio Presta. Un notissimo agenti di tanti Vip molto famosi. Ma nelle ultime ore sembra sia accaduto qualcosa di particolare. Cerchiamo di fare chiarezza e di capire bene la situazione che c’è al momento tra di loro. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere.

Andiamo a vedere che cosa hanno dichiarato e cosa è stato scritto su questo che sembra un addio ma che sarà veramente così? Entriamo bene nel dettaglio della situazione.

Paolo Bonolis e Lucio Presta addio per sempre

La notizie è di quelle che lascia completamente stupiti ed è arrivata pochissimo fa. Stiamo parlando di un comunicato stampa che arriva direttamente da Paolo Bonolis e non ti aspetti. La sua incredibile carriera sta per subire un grandissimo cambiamento dopo tanti anni. Ma che cosa accade? Paolo lascia la Arcobaleno Tre di Lucio Presta!

L’agenzia per il quale ha lavorato tantissimi anni. Una decisione che cambia completamente quello che farà il noto presentatore tv aprendolo a nuovi stimoli. Secondo divorzio, quindi, in pochissimo tempo. Prima da Sonia Bruganelli e adesso a livello professionale. Ricordiamo che, alcuni mesi addietro, anche Amadeus aveva fatto la stessa scelta.

Il post. di Paolo Bonolis è sempre semplice e lineare ma sopratutto chiarissimo verso i suoi follower:

“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione, si interrompe oggi il mio rapporto con la Arcobaleno Tre. Ringrazio tutte le persone con cui ho lavorato e che ancora vi operano. Paolo Bonolis”

Di problematiche possibile per quanto riguarda il suo rapporto lavorativo non si era mai saputo nulla. Anche di possibili punti di vista diversi. Ovviamente i follower di Paolo hanno commentato la notizia in modo diverso, c’è chi accusa Sonia Bruganelli di aver messo lo zampino nella scelta e chi semplicemente è curioso di sapere i motivi di questo addio.

Ovviamente saranno solamente i diretti interessati, se mai vorranno, ad indicare che cosa si nasconde dietro a questo addio dopo tutto questo tempo. Una cosa é certa, quest’anno potrebbe essere molto particolare per Bonolis che magari lo troveremo in ruoli che non ha mai avuto oppure, come il suo collega Amadeus potrebbe cambiare completamente emittente! E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con quale parte dei follower sotto al posto di Paolo Bonolis?