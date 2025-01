Papa Francesco rimproverato da Iva Zanicchi: “Dopo mi ha chiesto perdono”

Iva Zanicchi ha rimproverato Papa Francesco, può sembrare incredibile e può strappare un sorriso, invece è accaduto davvero.

Sin dal momento della sua elezione sono stati in tanti ad apprezzare Papa Francesco per la sua apertura mentale e la sua volontà di accogliere anche chi in passato era stato discriminato dalla Chiesa. Questo ha permesso anche a chi si era allontanato dalla fede di trovare nuovamente conforto e tornare a pregare, per questo potrebbe sembrare strano che uno come lui possa subire un rimprovero, soprattutto per la carica importante che ricopre. E invece è quello che è accaduto.

Non può che essere incredibile sapere ch a farlo sia stata Iva Zanicchi, una che si è fatta conoscere per la sua personalità vulcanica e per la forza di rialzarsi dopo i momenti difficili (ha da poco perso il suo compagno storico), che evidentemente non si è fatta remore nel dire apertamente la sua. La cantante aveva infatti notato qualcosa che le aveva causato un notevole disappunto, per questo non ha saputo trattenersi, ma qual è stata la reazione del Santo Padre?

Iva Zanicchi e il racconto particolare su Papa Francesco: cos’è accaduto

Nel corso della sua lunghissima carriera Iva Zanicchi si è fatta certamente apprezzare per la sua voce potente, che mantiene anche ora pur avendo superato gli 80 anni, ma anche per la capacità di fare battute e strappare un sorriso un po’ a tutti. Impossibile non avere la stessa reazione nel momento in cui lei si è lasciata andare a un racconto davvero particolare relativo a quando ha avuto modo di incontrare Papa Francesco.

Provare una grande emozione di fronte a una personalità importante come quella del Santo Padre è naturale, lei però non si è sentita minimamente intimorita, anzi ha trovato il coraggio di fargli un “rimprovero” per qualcosa che lui le ha detto e che lei ha preferito puntualizzare.

“Mia figlia che mi aspettava fuori era preoccupata perché non mi vedeva tornare più indietro e noi, invece, ce la stavamo raccontando – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ –. L’ho anche sgridato sai? Praticamente, lui pensava che “Zingara” la cantasse Mina e, quando sono arrivata io, dietro a lui si è avvicinato un cardinale che gli ha detto “Padre è lei la famosa cantante di “Zingara” e io gli ho detto sì, Santità, non è mica Mina. Abbiamo riso e incontrarlo è stato un dono. Il Pontefice, infatti, solo pochi giorni fa è caduto in casa, in questi giorni si sta quindi lentamente riprendendo, ricevendo tutto il supporto necessario”.

Quell’incontro le ha comunque suscitato grandi emozioni e non potrà che rimanerle nel cuore: “Mi sono proprio divertita con il Santo Padre, è molto simpatico”. L’intervista è stata inoltre l’occasione per parlare della sua idea riguardo la morte, a cui ora lei non può non pensare dopo avere perso il compagno di una vita. “Sto ancora così bene qui, spero che Dio non abbia così tanta fretta di avermi su”. E dopo questa battuta la conduttrice non è riuscita a trattenersi e ha riso.