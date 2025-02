Parco Monti Aurunci, si apre il programma di visite ed esplorazioni

Ieri si è aperto il programma di escursioni guidate all’interno del parco dei Monti Aurunci, ecco come partecipare alle prossime tappe

Il 2025 si è aperto con un ambizioso programma che unisce natura, cultura e tradizione nel cuore dei Monti Aurunci.

Numerose le iniziative studiate per valorizzare i sentieri e i tesori nascosti del territorio, anche di carattere enogastronomico, che promettono esperienze uniche alla portata di tutti.

Parco Monti Aurunci, le escursioni

Proprio ieri è iniziata la programmazione delle escursioni guidate abbinate a degustazioni di prodotti tipici, come l’eccellenza dell’olio ottenuto dalle olive itrane. Grazie alla sinergia tra enti locali e regionali, il Parco Aurunci diventa così il palcoscenico ideale per un turismo lento e sostenibile, in cui ogni tappa racconta una storia e celebra il patrimonio naturale e culturale della regione.

Itinerari nel Parco Aurunci

Il percorso nel Parco Aurunci, che si snoda dal Rifugio Pornito fino alla cima del Monte Redentore, è uno degli itinerari più suggestivi di tutta la regione. L’escursione, incentrata sul Cammino di San Filippo Neri, offre ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza tra storia e spiritualità, coronata da panorami unici sul Golfo di Gaeta e sulle Isole Pontine.

Un ulteriore stimolo alla scoperta del territorio è offerto dal progetto La Via Francigena del Sud a servizio del viaggiatore, promosso dalla Regione Lazio. Con il Parco Aurunci in ruolo di ente capofila, sono previsti interventi per migliorare la sicurezza e l’accessibilità dei cammini storici, con la realizzazione di aree di sosta attrezzate e il ripristino della vegetazione lungo i percorsi, in pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

Esperienze enogastronomiche e culturali

Il viaggio non si esaurisce tra sentieri e panorami: nel borgo storico di Itri, ieri si è tenuta una visita guidata gratuita accompagnata da una degustazione dei prodotti a marchio Natura in Campo. Qui, l’olio pregiato ottenuto dalle olive itrane si trasforma in un ambasciatore del gusto e della tradizione, offrendo un assaggio autentico della cultura locale.

Come partecipare

Le escursioni sono alla portata di tutti. Quella di ieri era di circa 12 chilometri per una capacità escursionistica media (coefficiente E) della durata di circa cinque ore.

Gli appassionati di turismo lento e sostenibile sono invitati a consultare il portale Cammini d’Italia per scoprire il calendario completo degli eventi. Dalle escursioni nei sentieri del Parco Aurunci alle visite guidate nei borghi storici, ogni tappa è pensata per regalare momenti di scoperta e connessione con un territorio ricco di storia, natura e sapori autentici.

Il programma di escusioni del Parco Monti Aurunci

In sintesi, ecco il programma di escursioni del 2025, un invito a riscoprire le meraviglie del Lazio in chiave sostenibile. Con il Parco Aurunci come fulcro di questa iniziativa, ogni percorso diventa un racconto vivo di natura, tradizione e innovazione, pronto a sorprendere chiunque desideri vivere un’esperienza autentica e coinvolgente.

Il programma delle escursioni nelle aree protette del Lazio e del Parco Aurunci

22 marzo – Cammino di San Benedetto | Parco Simbruini

13 aprile – Cammino dei Tre Villaggi | Parco Marturanum

18 maggio – Cammino Naturale dei Parchi | Parco dei Castelli Romani

15 giugno – Cammino nelle Terre Mutate | Parco del Gran Sasso e Monti della Laga

21 settembre – Cammino di San Francesco | Parco Roma Natura – Lucretili

19 ottobre – Antica Via Amerina | Parco di Veio

16 novembre – Cammino dei Borghi Sabini | Riserva Cervia Navegna