Pechino Express, edizione 2025: luoghi e coppie in gara, ora è ufficiale

Sta per arrivare la nuova, attesissima stagione di Pechino Express: il titolo per la gara del 2025 è Fino al tetto del mondo.

Il 17 marzo 2025, su Sky e in streaming su NOW arriva la dodicesima edizione di Pechino Express. Dopo l’ultima stagione, l’undicesima, intitolata La rotta del dragone, con Gianluca “Fru” Colucci posto accanto a Costantino della Gherardesca alla conduzione, nuove coppie sono state formate per affrontare un viaggio indimenticabile in terre esotiche, alla ricerca di passaggi ma soprattutto di esperienze vere.

Nell’edizione 2024, le coppie hanno attraversato il Vietnam, il Laos e lo Sri Lanka, regalando al pubblico scene esilaranti e commoventi, e tanto materiale da commentare. Alla fine, fra mille polemiche, a trionfare sono stati I pasticcieri, Damiano e Massimiliano Carrara.



Tutti i concorrenti della stagione 2025 di Pechino Express

Nella nuova stagione Costantino della Gherardesca tornerà come conduttore, ancora affiancato dall’inviato speciale Fru. Il viaggio, così come suggerisce il titolo che fa riferimento al tetto del mondo, porterà i concorrenti su vette di grande fascino naturale e mistico. I concorrenti viaggeranno infatti dalle Filippine al Nepal, attraversando il Nord della Thailandia. E bisogna aspettarsi dunque un’altra emozionante e impegnativa avventura, piena di sfide fisiche ma soprattutto di incontri culturali.

Le nove coppie in gara già annunciate sono I primi ballerini, I cineasti, Gli spettacolari, I magici, Le atletiche, I medegliati, I complici e Gli estetici. La prima coppia è formata da Virna Toppi (prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2018) e Nicola Del Freo (primo Ballerino della Scala dal 2021). I cineasti sono la coppia formata da Nathalie Guetta (la Natalina di Don Matteo) e Vito Bucci. Gli spettacolari sono il comico Scintilla e sua moglie, la cantante Federica Camba.

Poi ci sono I magici: il rapper Jey Lillo e suo fratello Checco Lillo. Le atlantiche sono la modella ceca Ivana Mrázová e l’ex concorrente del GF VIP Giaele De Donà. Jury Chechi e Antonio Rossi sono i due medagliati: due grandi glorie olimpioniche italiane. Per I Complici giocheranno Dolcenera e l’avvocato Gigi Campanile. Gli Estetici sono l’attore Giulio Berruti e l’amico Nicolò Maltese.

L’ultima coppia a essere stata annunciata è quella de Le sorelle: a formarla sono Samanta Togni, famosa ballerina, e sua sorella Debora Asta Togni. Il cast appare eterogeneo e molto promettente. Chissà se la nuova stagione riuscirà a replicare gli ottimi numeri delle ultime due.