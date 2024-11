Pellicola trasparente se ha questo componente non può stare a contatto con formaggi, carne grassa e dolci con burro

Se la pellicola trasparente contiene questo componente occhio a come la usi: non può stare a contatto con alcuni alimenti.

In cucina abbiamo una serie di strumenti, accessori e prodotti che fungono da veri e propri “jolly” e utilizziamo nei modi più disparati. Sono pensati per semplificarci la vita, ma, spesso, non ci preoccupiamo abbastanza riguardo a quale sia il modo giusto di servircene. La pellicola trasparente, di sicuro, non manca mai in casa, ma attenzione: se ha questo componente meglio tenerla lontana da alcuni alimenti. Per quale motivo?

Un po’ come la carta stagnola, anche la pellicola trasparente può tornare utile in molti casi. Pensiamo a quando ce ne serviamo per avvolgervi avanzi di cibi o per coprire questo o quel recipiente. Prima di procedere, tuttavia, è sempre bene controllare la confezione e assicurarci riguardo le componenti che la compongono: c’è un rischio a cui pochi pensano.

Non può stare a contatto con questi alimenti: occhio con la pellicola trasparente

Forse non tutti sanno che le pellicole possono essere di due tipologie: quelle che contengono PVC, ovvero cloruro di polivinile e quelle senza PVC, costituite di polietilene. Per capire quale abbiamo acquistato o, ovviamente, quale acquistare, basterà dare un rapido sguardo alla confezione. Nel caso ci ritrovassimo in casa una pellicola trasparente con PVC meglio tenerla lontana da alcuni alimenti in particolare.

Di quali si tratta? Di cibi ricchi di grasso, come possono essere formaggi, dolci contenenti molto burro, carni grasse e simili. Ma per quale motivo dovremmo fare particolarmente attenzione a questa “accoppiata”? Il motivo è, ovviamente, tutelare la nostra salute ed evitare un rischio preciso.

A quanto pare, i grassi possono “interagire” con i PVC di cui si compone la pellicola e, in tal modo, causare il rilascio di sostanze chimiche che per noi potrebbero rivelarsi nocive. Ecco perché, laddove avessimo acquistato una pellicola contenente PVC, sarebbe meglio servirsene per altri alimenti o funzioni.

Se, però, il nostro scopo è proprio quella di utilizzarla per prodotti di questo genere, basterà assicurarsi di sceglierne una priva di PVC. Come anticipato, basterà verificare sulla confezione prima di procedere all’acquisto: la specifica “senza PVC” oppure la voce “in polietilene” ci assicureranno di portare a casa il prodotto adatto e di evitare rischi per il nostro benessere e la nostra salute.