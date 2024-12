Pensavo di usare bene la lavatrice, poi ho scoperto di non saperne abbastanza: ora non sbaglio più

Ma sei proprio sicuro che lo stai facendo nel modo giusto? Ecco cosa significano i vari simboli sulla lavatrice. Fai molta attenzione perché sbagliamo quasi tutti!

In casa ci sono molti elettrodomestici che ci danno una mano e la lavatrice è quello principale. Vuoi mettere passare delle ore a pulire piuttosto che mettere tutto al suo interno e trovarsi i panni perfetti? C’ è però un problema! Molto spesso non conosciamo bene i vari simboli o meglio crediamo di conoscerli ma non è così.

Noi oggi ti vogliamo parlare proprio di loro e di che cosa significano in questo modo potrai evitare di sbagliare. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo!

Lavatrice, ecco quello che devi sapere per farla funzionare correttamente

Noi crediamo di conoscere a pieno tutte le potenzialità della nostra lavatrice ma molto probabilmente ci sbagliamo! Si perché sono davvero tantissimi ed ognuno di loro ha un significato ben preciso. Molto spesso non utilizziamo tutte le funzioni ma solamente uno o due programmi, in base ai tessuti che mettiamo all’interno.

Conoscere tutte le indicazioni, però, ci può essere di grande aiuto. Ma lo sapevi che i simboli sono universali, quindi se devi fare una lavatrice e non sei in Italia, o la tua lavatrice non è italiana non cambiano? Iniziamo subito! I simboli del pre-lavaggio, del detersivo e dell’ammorbidente.

Una volta messi i panni nel cestello della lavatrice dobbiamo inserire i prodotti per il lavaggio. Apriamo quindi il cassettino e ci troviamo davanti ben tre simboli. Quello del pre-lavaggio è una I, quindi possiamo inserire la candeggina oppure uno smacchiatore. Il secondo vano ha due II e serve per il detergente vero e proprio.

L’ultima vaschetta ha un fiorellino. In questo caso dobbiamo inserire l’ammorbidente e non superare mai, se presente, la scritta MAX. Questa indica il massimo livello di prodotto che possiamo inserire. Passiamo poi hai programmi di lavaggio. Ci sono varie opzioni in base alla nostra lavatrice ma i più comuni sono rapido/veloce. Solitamente indicato con un fulmine serve per rinfrescare i capi.

Eco oppure il simbolo di una foglia. E’ perfetto dal punto di vista energetico. Centrifuga o disegno di una spirale. Ci aiuta ad eliminare l’acqua in eccesso e si varia di intensità fino ad escluderla per alcuni capi. Antipiega/soft oppure il disegno di una camicia con una linea sotto. Ci indica che i nostri capi saranno con pochissime pieghe!

Prelavaggio o il disegno di una vasca. Ci occorre per indumenti particolari che hanno bisogno di una particolare attenzione. Passiamo ai simboli che indicano il tessuto di quello che stiamo per lavare. Se c’è il disegno di una maglietta o di un fiore indica il cotone. In questo caso possiamo indicare anche la temperatura che varia dai 40 gradi ai 90 gradi.

Il simbolo di un gomito indica i capi in lana. Hanno un lavaggio breve e non bisogna mai caricare troppo il cestello. Il simbolo per la seta è una farfalla o un fazzoletto. Si lavano, ovviamente, a freddo e senza centrifuga, sono capi molto delicati. I capi sintetici, infine, vengono indicati con un triangolo.

In questo modo non avrai alcun tipo di problema se devi lavare un qualsiasi capo e non sai che programma impostare!