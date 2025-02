Pensioni febbraio, rimodulati gli importi: annuncio ufficiale INPS

Sono in arrivo novità importanti per le pensioni di febbraio. L’INPS ha fatto l’annuncio ufficiale, ecco cosa bisognerà attendersi.

Il nuovo mese è iniziato, per questo è inevitabile chiedersi cosa potrà accadere a livello economico e se ci possano esserci cambiamenti particolari, aspetto che non può che interessare tutti. Le novità principali riguarderanno le pensioni di febbraio, che subiranno una rimodulazione degli importi, come annunciato recentemente dall’INPS attraverso un comunicato ufficiale volto a rendere trasparente a tutti la nuova situazione.

Rivelazioni come queste spesso generano un vero terrore nei cittadini, che temono sempre che le modifiche all’assegno mensile possano essere in negativo, in un periodo già di per sé negativo un po’ per tutti, che si ritrovano a gestire con non pochi problemi tutte le spese. Sarà così anche in questa occasione o fortunatamente ci sarà una piccola boccata d’ossigeno?

Pensioni di febbraio in arrivo: cosa dovremo aspettarci

Ma quali saranno i cambiamenti che coinvolgeranno le pensioni di febbraio e soprattutto saranno positivi o negativi per chi le percepisce? Come detto, ci sarà una rivalutazione dell’importo, come accade ogni anno in questo periodo, volto a seguire l’andamento dell’inflazione, che condiziona spesso in maniera determinante il costo della vita.

In questo caso l’INPS, che ha confermato tutto attraverso una nota ufficiale, tiene conto di due differenti indici di rivalutazione, quello definitivo e quello provvisorio. Il primo fa riferimento all’anno precedente, il secondo a quello in corso. Nel caso del 2024, l’indice di rivalutazione definitivo relativo è pari al 5,4%, del tutto identico a quanto accaduto un anno fa, per questo non è previsto alcun conguaglio.

L’INPS, infatti, non riconosce mai alcun conguaglio quando i due indici, provvisorio e definitivo sono gli stessi. Qualora quello definitivo fosse risultato superiore a quello provvisorio, INPS avrebbe dovuto riconoscere ai pensionati la differenza.

Nella circolare è stato inoltre reso noto l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2025 (quello definitivo relativo all’anno in corso lo sapremo a inizio 2026). Come indicato nella comunicazione, le pensioni di febbraio dal 1° gennaio 2025 le pensioni saranno rivalutate dello 0,8%. Si registra così un cambiamento nelle pensioni minime, che passano da 598,61 euro del 2024 a 603,40 euro nel 2025 (+4,79 euro al mese).

In alcuni casi gli importi nuovi sono stati già applicati a gennaio, per questo non ci si dovranno aspettare variazioni nel mese in arrivo. Gli altri, invece, otterranno quanto previsto a febbraio, a cui si aggiungeranno gli arretrati di gennaio. Le variazioni nelle pensioni di febbraio non saranno però uguali per tutti, ma varieranno a seconda dell’assegno percepito:

nella misura del 100% (quindi dello 0,8% ) per le fasce di importo delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, quindi fino a 2.394,44 euro ;

) per le fasce di importo delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, quindi ; nella misura del 90% (quindi dello 0,72% ) per le fasce di importo delle pensioni comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo, quindi tra 2.394,45 euro e 2.993,05 euro;

) per le fasce di importo delle pensioni comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo, quindi nella misura del 75% (quindi rivalutazione dello 0,6%) per le fasce di importo delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo, quindi sopra i 2.993,06 euro.

Ricordiamo poi anche una distinzione nel giorno in cui sarà accreditato l’importo. Chi la riceve alle Poste potrà trovare quanto gli spetta già il 1° febbraio, pur essendo sabato (è un giorno lavorativo per gli uffici postali, anche se ridotto), mentre chi ha un conto corrente in banca dovrà attendere il primo giorno lavorativo, quindi lunedì 3 febbraio.