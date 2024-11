Perché a volte il caffè nella moka non sale: ecco cosa sbagli

Ti sei mai chiesto perché il caffè nella moka a volte non sale? Ecco svelato che cosa sbagli e come rimediare al problema.

Che cosa c’è di meglio che bere un buon caffè? Nonostante l’avvento delle moderne macchinette con cialde e capsule, per molti la moka rimane l’unico e vero modo per preparare il caffè. Riempire e mettere la caffettiera sul fuoco infatti non è un semplice gesto, ma un vero e proprio rituale che ci permette nel frattempo di scambiare quattro chiacchiere con amici e parenti.

Talvolta, però, può capitare che qualcosa vada storto e che il caffè non salga. Da che cosa dipende questo piccolo inconveniente? Come è possibile provi rimedio? Le cause potrebbero essere molteplici, in ogni caso niente paura perché si può ancora recuperare la situazione.

Perché a volte il caffè nella moka non sale? Cosa sbagli e come risolvere il problema

Se sei tra i pochi che ancora al giorno d’oggi prepara il caffè rigorosamente con la moka sai bene che di tanto in tanto può capitare che la bevanda non salga. Il problema potrebbe essere legato a diversi fattori. Per esempio, potresti aver usato un macinato troppo fine e pressato oppure potresti aver impostato la fiamma troppo alta.

Tutti questi particolari, infatti, tendono a fare da ‘tappo’, non consentendo all’acqua di salire adeguatamente e quindi di preparare il caffè. Per risolvere la questione è sufficiente usare un macinato più grosso, pressare meno la polvere e tenere il fuoco più basso. Se la moka è ormai sul fornello e non vuoi rifare tutto da capo, ti basterà toglierla dalla fiamma ed immergerla in una bacinella d’acqua fredda. Così facendo, la temperatura e la pressione interna della moka si abbasseranno di colpo e il caffè si staccherà liberando il passaggio.

In altri casi, l’inconveniente può dipende dal calcare. Non è raro che con il passare del tempo l’acqua troppo dura vada ad intasare la nostra caffettiera. Dunque, dovremo necessariamente sbarazzarci di queste fastidiose incrostazioni. Come? Riempi il serbatoio con metà acqua e metà aceto, dopodiché metti la moka sul fuoco come se dovessi preparare il caffè.

In questo modo l’aceto, essendo un anticalcare naturale, libererà la macchinetta dalle incrostazioni. Se il calcare si è ormai fissano nei fori, allora strofina il filtro e l’imbuto con il bicarbonato di sodio e poi immergi il tutto in una scodella con dentro 1/4 di aceto bianco e un po’ d’acqua minerale. Lascia agire il mix per 20 minuti e poi risciacqua. Con questo metodo dovresti aver eliminato per sempre ogni traccia di calcare o residui di caffè.