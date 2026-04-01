Perché le uova costano sempre di più nel 2026

Prezzo delle uova in aumento: cosa sta succedendo tra crisi degli allevamenti, consumi elevati e rincari energetici nel 2026

Il rincaro delle uova non è più una semplice percezione, ma una realtà concreta che si riflette ogni giorno sugli scaffali dei supermercati. Con l’avvicinarsi della Pasqua 2026, periodo in cui il consumo cresce per tradizione, i prezzi hanno raggiunto livelli mai registrati prima, mettendo sotto pressione le famiglie italiane.

Dietro questi aumenti non c’è una sola causa, ma un insieme di fattori che stanno ridefinendo gli equilibri del settore. L’influenza aviaria ha colpito duramente gli allevamenti europei, riducendo la disponibilità di prodotto e alterando la stabilità del mercato. A questo si aggiungono dinamiche economiche e produttive che rendono il quadro ancora più complesso.

Il risultato è un mercato sempre più fragile, in cui domanda e offerta viaggiano su binari diversi e i rincari diventano inevitabili.

Prezzi in aumento tra crisi sanitaria e domanda crescente

Il principale fattore alla base dei rincari è la diffusione dell’influenza aviaria, che nel 2025 ha provocato una drastica riduzione della produzione in tutta Europa. Gli abbattimenti preventivi e le limitazioni negli allevamenti hanno ridotto l’offerta, facendo salire i prezzi lungo tutta la filiera. Le conseguenze sono evidenti: le uova da allevamento a terra hanno registrato aumenti fino al 27%, mentre quelle provenienti da allevamenti in gabbia superano il +20%. Il prezzo medio ha ormai oltrepassato i 2,40 euro al chilo, segnando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.

A rendere ancora più delicata la situazione è il comportamento dei consumatori. Il consumo di uova continua a crescere, grazie al loro valore nutrizionale e alla versatilità in cucina. Tuttavia, la produzione italiana non riesce a tenere il passo, con un incremento minimo che non compensa la domanda. Questo ha portato a un calo dell’autosufficienza nazionale e a un aumento delle importazioni.

Nel frattempo, anche i costi energetici stanno incidendo in modo pesante. L’aumento dei prezzi di energia e carburanti si riflette sulla produzione, sull’alimentazione degli animali e sulla distribuzione, contribuendo a mantenere alta la pressione sui prezzi finali. Per contrastare questa situazione, l’Italia sta puntando su misure preventive come la vaccinazione negli allevamenti più esposti. Una strategia che potrebbe aiutare a stabilizzare il settore, ma che nel breve periodo non è sufficiente a fermare i rincari. In questo scenario, diventa fondamentale adottare comportamenti più consapevoli: scegliere filiere locali, privilegiare prodotti certificati e limitare gli sprechi può fare la differenza in un mercato sempre più instabile.