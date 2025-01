Perché Maria De Filippi querelò Valerio Scanu: tutta la storia

Di recente Valerio Scanu è tornato a parlare del suo litigio con Maria De Filippi e della querela subita dalla presentatrice italiana.

La situazione, ad anni di distanza, non è ancora del tutto chiara… Durante la conferenza stampa di presentazione dello show Ora o mai più, dove il cantante sardo è uno dei concorrenti in gara, Valerio Scanu ha ribadito un concetto già espresso in passato. Con la differenza che stavolta ha scelto di usare parole un po’ più precise: “L’aver litigato con esponenti importanti dell’intrattenimento può aver danneggiato la mia carriera“, ha ammesso il cantante sardo.

“Se si guarda gli ultimi otto anni, tutte le ospitate che ho fatto sono state solo in Rai”. Un nuovo riferimento a Maria De Filippi, la mentore con cui Valerio Scanu ha litigato una quindicina di anni fa. Scanu e Maria De Filippi sono venuti per la prima volta a contatto quando il cantante, allora diciottenne, entrò a far parte del cast di Amici come allievo. In quell’edizione, l’artista di classificò secondo, ma proprio grazie al talent riuscì a ottenere enorme visibilità. Subito pubblicò singoli ed EP di successo. Era il 2008, e a quel tempo Maria De Filippi stavedeva per il giovane Valerio.

Non a caso, lo richiamò per lo spettacolo Amici – La sfida dei talenti, uno show speciale con alcuni dei protagonisti del talent di tutte le prime otto edizioni. Nel 2010 Valerio Scanu partecipò alla sessantesima edizione del Festival di Sanremo e vinse con la canzone Per tutte le volte che…, e a quel punto sembrava dunque che la carriera del giovane cantante fosse ormai indirizzata verso traguardi sempre più importanti. Così non è stato. A poco a poco, il sardo ha perso pubblico ed è stato, a poco a poco, dimenticato anche dalla tv.

La querela di Maria De Filippi contro Valerio Scanu: tutto quello che è successo

Per arrivare alla querela di Maria De Filippi contro Valerio Scanu bisogna attendere il 2017, anno in cui il cantante scrisse un post sui social assai avvelenato, dove la presentatrice veniva criticata apertamente. Quelle dichiarazioni di Valerio portarono a un’immediata frattura con Maria De Filippi e poi con Mediaset. La presentatrice presentò anche una formale querela, offesa dai contenuti del post di Scanu.

La querela, tuttavia, è stata successivamente archiviata e non è stato riconosciuto il reato di diffamazione. Qualche anno più tardi Scanu ha ammesso di aver agito impulsivamente e di essersi pentito delle sue dichiarazioni. Inoltre, anche tentato di riallacciare i rapporti con De Filippi, scrivendole una mail dopo la morte di Maurizio Costanzo. Non sembra che la presentatrice abbia colto.

Anzi, durante una puntata di Amici, Maria De Filippi se ne uscì con alcune osservazioni su allievi ingrati che, secondo i più, nascondevano un chiaro riferimento a Valerio Scanu. La presentatrice, in quel caso, non fece alcun nome… Ce l’aveva davvero con Valerio Scanu?

Nel famoso post lui l’aveva accusata di averlo trattato male e di avergli impedito di crescere professionalmente. Dopodiché, ad anni di distanza, pur non essendosi rimangiato quelle parole, ha ammesso di essere stato poco equilibrato. Scanu dichiarò che le persone che lo circondavano lo avevano consigliato male, e che si è pentito di quel conflitto pubblico. La rottura dovrebbe essere arrivata, nel 2015, quando il cantante ci era rimasto molto male perché, dopo non essere stato più richiamato da Maria De Filippi ad Amici.