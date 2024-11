Pieno di Vitamina C, indispensabile col freddo: frutta e verdura di novembre che la contengono

Con l’arrivo di novembre tocca prepararsi a raffreddamenti e mali stagionali: è importante assumere tanta vitamina C.

Quest’anno, la coda lunga dell’estate ha occupato tutto settembre e gran parte di ottobre: l’autunno è partito in ritardo, ma a novembre eccoli qui, i primi freddi. Per non farsi cogliere impreparati dal freddo e dai malanni stagionali che coinvolgono tante persone con l’abbassamento delle temperature e la vita al chiuso, è importante consumare tanta frutta e tanta verdura. Bisogna infatti sostenere il sistema immunitario con buone dosi di vitamina C.

Ma dove trovare, nei prodotti freschi di novembre, frutta e verdura con tanta vitamina C? Quali sono insomma gli alimenti che possono davvero aiutare a rafforzare il sistema immunitario durante i mesi più freddi? Bisogna ovviamente ricordare che il freddo in sé non è mai causa malattie. Le temperature più basse contribuiscono però a condizioni che facilitano l’insorgenza di infezioni.

Durante i mesi freddi, si tende per esempio a passare più tempo in ambienti chiusi e affollati, dove i virus si trasmettono più facilmente. Poi, il riscaldamento interno e l’aria fredda esterna possono seccare le mucose nasali, riducendo la loro capacità di bloccare i patogeni. E conta anche il fatto che d’inverno ci si esponga meno al sole (immagazzinando meno vitamina D) e si mangi meno frutta (che contiene appunto la vitamina C).

Rafforzare il sistema immunitario con un pieno di vitamina C anche a novembre

Ebbene, quali prodotti consumare a novembre per poter assumere abbastanza vitamina C? La scelta migliore, quando parliamo di frutta, è il kiwi. Questo prodotto è uno dei frutti con la maggiore concentrazione di vitamina C in natura: con circa 85 mg per 100 grammi, il kiwi è molto più “benefico” delle celebrate arance, per esempio.

Anche le arance, tuttavia, sono frutti da non disdegnare. Insieme a mandarini e clementine, le arance sono tra i frutti che cominciano a dare il meglio di sé in termini di freschezza nel mese di novembre. Anche questi prodotti sono ricchi di vitamina C, con valori che variano da 50 a 69 mg per 100 grammi. E non bisogna dimenticare i pompelmi (circa 48 mg di vitamina C per 100 grammi) e i cedri (circa 50 mg per 100 grammi).

E per quanto concerne la verdura? Con il freddo, sui banchi ortofrutticoli compaiono per esempio i cavoletti di Bruxelles. Si tratta di prodotti non soltanto ricchi di vitamina C ma anche di altre importanti sostanze antiossidanti. Anche broccoli e carciofi contengono molte vitamine del gruppo C. I segreto è consumare soprattutto prodotti freschi e variare nella scelta. Di certo, consumando kiwi, arance e broccoli con regolarità si potrà mantenere il sistema immunitario forte, combattendo efficacemente i primi raffreddori.