Pierpaolo Spollon, chi è la fidanzata Angela e quanti figli ha la coppia

Pierpaolo Spollon, chi è la fidanzata dell’attore? Si chiama Angela, scopriamo qualche curiosità in più sulla coppia!

Classe ’89, Pierpaolo Spollon ha sicuramente conquistato il pubblico di Rai 1 nelle vesti di Riccardo Bonvegna nella soap Doc – Nelle tue mani, ma ha raggiunto i telespettatori approdando anche in altre serie televisive di successo come L’Allieva, Blanca. L’esordio televisivo è però avvenuto tempo addietro. A consacrarlo come volto di fiction nel 2011 è stata la serie Una grande famiglia, in cui ha interpretato il personaggio di Pierluigi Balanzoni, meglio conosciuto come Pigi.

Da lì, si può dire che il successo lo ha raggiunto in piena, portandolo a prendere parte all’interno dei cast delle serie divenute cult sul piccolo schermo. La carriera dell’attore però non si ferma certamente al set televisivo, a questo si affiancano la passione per il cinema e per il teatro.

Se quanto a personaggio televisivo sappiamo abbastanza, cosa emerge invece della vita privata di Pierpaolo Spollon? L’attore sarà ospite su RaiPlay a ‘Noi e…‘ mercoledì 20 novembre e chissà che in questa occasione non aprirà le porte al suo quotidiano. Nel frattempo, scopriamo qualche curiosità in più. Sicuramente una domanda che molti si sono posti, data la sua estrema riservatezza sui social, è se l’attore fosse sentimentalmente impegnato. Ebbene, ad aver rubato il cuore del bel padovano è Angela. Altro dettaglio, non da poco, di cui forse molti non sono a conoscenza è che i due insieme hanno due figli. Scopriamo di più sulla loro relazione.

Pierpaolo Spollon, la vita privata dell’attore: chi è la fidanzata Angela

Conquista il pubblico a suon di fascino e simpatia, ma sa mantenere molto bene la privacy sulla sua vita privata. Girovagando sul profilo social ufficiale di Pierpaolo Spollon non è facile recuperare scatti che immortalano l’attore nella mise ‘quotidiana’, in veste di padre e compagno. L’attore, infatti, dice sì ai social ma decide lui quando, e come mostrare e parlare della vita familiare. Cosa sappiamo della sua compagna, Angela?

Durante un’intervista nel salottino di Francesca Fialdini, Da noi… A ruota libera, Spollon aveva fatto intendere di essere una persona dall’animo decisamente romantico, capace di innamorarsi praticamente di tutto. Restio a parlare del suo privato, avrebbe conosciuto la sua dolce metà quando erano ancora dei giovani liceali. L’amore scoppiato in gioventù ha però dato i suoi frutti. In un’intervista a La Repubblica, infatti, Pierpaolo ha aperto le porte a un angolino che custodisce segretamente nel suo cuore, in cui custodisce l’amore per i suoi due figli. “Ho due figli, non lo avevo mai detto. Sono la mia vita.”

Proprio in questa occasione, l’attore ha parlato per la prima volta della sua famiglia. Il lavoro che l’attore svolge lo porta a stare spesso lontano da casa, ma questo non gli vieta di essere un papà amorevole e presente. Tuttavia, in un’occasione ha dovuto fare i conti con una paura subentrata e completamente inaspettata. “Una notte ero stanchissimo, piangeva, l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato terrore puro. Ho capito che dovevo parlare di quella paura e sono andato dallo psicoterapeuta. Quando mi ha chiesto ‘perché è qui’, ho risposto: avevo mio figlio in braccio, ho avuto paura, avevo bisogno di parlarne” – ha raccontato.