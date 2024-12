Pneumatici all season, vanno bene anche sulla neve? La verità ti spiazzerà

È possibile utilizzare gli pneumatici all season anche sulla neve? La risposta è interessante per tanti automobilisti, può essere diversa da quello che tanti pensano.

Guidare con prudenza è indispensabile per non correre rischi, innanzitutto rispettando i limiti di velocità e le norme previste dal Cdice della Strada, ma con una cautela maggiore che dovrebbe esserci quando lo richiedono le condizioni meteo. I problemi maggiori possono esserci soprattutto in inverno a causa del ghiaccio sull’asfalto e, in alcuni casi, anche della neve, per questo risulta essere indispensabile dotarsi degli gomme adeguate.

In genere viene consigliato un treno di gomme in estate e uno in inverno, anche se c’è chi preferisce risparmiare ed evitare il ricambio puntando sugli pneumatici all season. Questi sono chiamati in questo modo perché vanno bene tutto l’anno, chi li sceglie non riceverà alcuna multa perché hanno caratteristiche intermedie tra quelli stagionali. Non può però che essere naturale chiedersi se possano essere idonei anche in presenza di neve, quando evidentemente mettersi al volante potrebbe essere più pericoloso. Chi li sceglie potrebbe essere interessato a saperlo, così da capire come sia meglio muoversi.

Si possono usare gli pneumatici all season sulla neve?

Guidare con la neve non è mai semplice, nemmeno per i più esperti, è innanzitutto fondamentale cercare di moderare la velcità ed evitare accelerazioni e sterzate eccessivamente brusche. Se si vuole avere una tenuta di strada ottimale è però importate anche dotarsi delle gomme più adeguate, puntando sulla qualità e non tanto al risparmio, nonostante ci possa essere la tentazione di spendere meno.

A volte per risparmiare si preferiscono gli pneumatici all season, così da evitare la fase di montaggio e smontaggio durante la stagione, avendo la garanzia di non prendere multe se si dovesse essere fermati per un controllo. Questi hanno carcassa, mescola e disegno del battistrada universali, per questo vanno bene in molteplici occasioni, con uno spettro di temperature più ampio.

Qualora la colonnina di mercurio raggiungesse livelli estremi, sarebbe però bene evitarli, la sicurezza potrebbe non essere ottimale. Il riferimento è a temperature superiori ai 34-35° C o all’opposto inferiori a -5° C.

La scelta di acquisto che si decide di fare varia quindi a seconda della zona in cui si vive, o comunque quella in cui ci si sposta maggiormente. I pneumatici all season possono quindi essere montati da chi si trova nei punti della nostra Penisola in cui non fa eccessivamente caldo in estate, o eccessivamente freddo in inverno. La loro mescola è infatti più morbida, oltre a esserci un numero maggiore di intagli. È possibile sfruttarli soprattutto se non si fanno molti chilometri l’anno, non più di 20 mila giusto per avere un metro di paragone.

Qualora si vivesse o si avesse in programma un viaggio in montagna è molto meglio preferire le gomme invernali, che sono ideali nelle condizioni di minore aderenza, oltre a non garantire un peggioramento a livello di consumo di carburante grazie alla loro minore resistenza al rotolamento