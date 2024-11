Pomeriggio 5 rinnovato, Myrta Merlino no: a sostituirla uno storico volto Rai

Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino fatta fuori? La decisione dei piani alti sembrerebbe essere definitiva: cosa succede.

Aveva lasciato casa La7 per approdare sulla rete del Biscione lo scorso settembre 2023; Myrta Merlino è giunta su Canale 5 alla conduzione di Pomeriggio Cinque, lo storico programma che ha consacrato, dopo ben 15 anni, Barbara D’Urso come volto iconico della generalista.

L’intenzione di Berlusconi era quella di rivoluzionare appieno il programma che prendeva vita nel salottino pomeridiano di Canale 5, e da dove iniziare se non da un cambio conduttrice? Ecco allora che la giornalista napoletana ha stretto tra le mani l’eredità lasciatale da Barbara D’Urso, tentando di portare sullo schermo una sferzata di novità.

Qualcosa però, a quanto pare, è andato storto. Stando ad alcune indiscrezioni recentemente diffuse, sembrerebbe che anche per Myrta Merlino sia arrivata la fine. Nell’immaginario dell’imprenditore televisivo, sembrerebbe che via sia un intento ora diverso. La nuova stagione televisiva su Canale 5 prevede un taglio netto con il passato, e anche Pomeriggio Cinque è uno dei programmi in lista.

Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino fatta fuori: la decisione di Pier Silvio Berlusconi

C’è fermento dietro le quinte del talk show pomeridiano. Pomeriggio Cinque è uno dei programmi che in quest’ultimo anno è stato messo ‘sotto osservazione’ e che ahimè non ha registrato un numero di ascolti tale da convincere Pier Silvio Berlusconi a riconfermare Myrta Merlino alla conduzione. La spietata concorrenza con la Tv di stato avrebbe infatti alimentato i dubbi dei vertici di Cologno Monzese che, ad oggi, si direbbero incerti sulla conferma della conduttrice sulla generalista.

Indiscrezioni a riguardo giungerebbero da Dagospia e dal settimanale Oggi. Il direttore del settimanale, Alberto Dandolo, fa sapere: “Myrta Merlino non sarà più al timone del programma pomeridiano di Canale5. La conduttrice imperversa ogni giorno in tv con il suo Pomeriggio 5 spaziando dalla cronaca nera all’attualità e strizzando anche l’occhio al gossip” – aggiungendo che nonostante i suoi tentativi, la decisione di Mediaset sarebbe chiara.

“I vertici Mediaset infatti hanno intenzione di rinnovare lo storico format a partire dalla conduzione. Per la Merlino avrà inizio una nuova avventura professionale all’interno del Gruppo, o emigrerà verso altri ‘lidi’? – è quanto si legge dal settimanale Oggi, che attesterebbe le dubbie voci relative alla permanenza della conduttrice sulla rete del Biscione, che al momento si dice incerta per la nuova annata. Si vocifera, infatti, che l’intenzione della generalista sia quella di ‘pescare’ dalla Rai: “Pier Silvio vorrebbe portare in azienda Serena Bortone, magari per un programma pomeridiano” – scrive ancora Dandolo, sottolineando che i tempi legati a questo cambiamento potrebbero essere lunghi. Al momento tutto si dice incerto; dovremo attendere eventuali conferme più avanti.