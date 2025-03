Pontinia, uomo raggirato con la solita truffa: bottino ingente

Proseguono le truffe nella provincia di Latina. Una persona è stata raggirata nel consueto modo e sono intervenuti i carabinieri

Nella provincia di Latina ormai da diverso tempo si registrano molte truffe. Il modus operandi è molto simile e, nonostante questo, le vittime aumentano di giorno in giorno. L’ultimo ad essere denunciato è stato un uomo di 53 anni, autore di un raggiro molto simile agli altri.

La vittima è stata un uomo di 63 anni di Pontinia. La persona ha immediatamente denunciato ai carabinieri quanto successo e i militari sono riusciti a risalire all’identità del truffatore e a indagarlo. Il consiglio è sempre quello di prestare la massima attenzione anche per non dover fare i conti con vicende simili considerato che il bottino rischia di essere ingente.

La truffa e il modus operandi del denunciato

La truffa è praticamente la solita. Ci si spaccia per il figlio della vittima, si racconta delle difficoltà economiche e si chiede una cifra importante. In questo caso la grande differenza è rappresentata da come il 63enne è stato adescato dal soggetto poi denunciato. Solitamente è il telefono oppure un incontro dal vivo il modo per avvicinarsi. Nella vicenda che stiamo raccontando sono stati i social collaboratori inconsapevoli del raggiro.

L’uomo, infatti, è riuscito a contattare la vittima tramite un piattaforma spacciandosi per il figlio e raccontando di essere in difficoltà economiche. Il 63enne ha versato sul conto circa 2mila euro e subito dopo si è accordo di essere stato truffato. Immediata la denuncia e i carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo e indagarlo. Naturalmente si stanno facendo i controlli del caso anche per capire se altre persone sono cadute in questo raggiro.

Il consiglio che possiamo dare è sempre quello di riuscire a prestare la massima attenzione e non cadere in tranelli come questi del 56enne. Le truffe, infatti, sono ormai all’ordine del giorno e le forze dell’ordine ribadiscono di chiamarli subito anche per cercare