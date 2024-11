Problemi ad accedere al Portale Assegno di Inclusione: offline, cosa sta succedendo.

Siamo, oggi, così abituati a servirci del digitale e delle piattaforme online che, quando ciò ci viene negato, ci facciamo subito prendere dal panico. Del resto, le procedure virtuali hanno semplificato di molto la nostra vita, permettendoci di evitare file infinite, ma anche di avere sempre sottomano le informazioni che ci interessano. Arriva, in queste ore, una notizia che ha agitato non poco i cittadini italiani: Portale Assegno di inclusione offline, cosa succede?

Come sappiamo, anche gli enti pubblici più noti si servono, ormai, di portali e piattaforme online per offrire ai cittadini un servizio di qualità, rapido ed efficace. Questi permettono non solo di velocizzare e monitorare domande, comunicazioni e simili, ma anche di non perdersi alcuna novità che potrebbe riguardarli. Perché, dunque, in queste ore si è scatenato un po’ di caos?

Cosa sta succedendo al Portale Assegno di Inclusione: perché è offline

Sono tante le misure che il Governo ha messo a disposizione dei cittadini, per sostenere gli stessi nel quotidiano. Tra questi, l’Assegno di Inclusione è sicuramente tra le più note e non c’è da sorprendersi se non riuscire ad accedere alle informazioni relative generi un certo disappunto e, perché no, anche un po’ di panico. Cosa sta succedendo, dunque?

Ebbene, non c’è da allarmarsi. Come spiegato sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro, nella giornata di oggi, 15 Novembre, sono previsti degli interventi tecnici di manutenzione programmata proprio sui portali dello stesso. Dunque, diversi siti potrebbero, per questa ragione, risultare offline. Tra questi, troviamo anche quello dedicato all’ADI.

Come specificato nel comunicato, tale intervento avrà durata di poche ore e, dunque, nel giro della stessa giornata, i siti dovrebbero tornare accessibili e disponibili. Nel dettaglio, tale manutenzione sarebbe prevista a partire dalle ore 14.30. Dunque, se da quel momento in poi non si dovesse più riuscire ad accedere, meglio aspettare e tranquillizzarsi.

Sempre tramite l’avviso, il Ministero ha voluto chiarire che gli interventi in questione non andranno ad impattare in alcun modo sull’accesso alle altre procedure telematiche che resteranno comunque disponibili sul portale Servizi Lavoro. Si tratta, dunque, come ben spiegato, solo di una questione temporanea che dovrebbe essere risolta a stretto giro. Laddove, ovviamente, terminato l’intervento in questione dovessimo ancora avere problemi, potremo rivolgerci ai contatti relativi per risolvere.