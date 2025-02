Priverno, discariche a cielo aperto: scatta l’allarme

Preoccupazione nella città pontina dopo la scoperta fatta in questi ultimi giorni. Ora si stanno facendo tutti gli approfondimenti del caso

Due discariche a cielo aperto preoccupano la cittadinanza di Priverno. Dopo la scoperta fatta nei giorni scorsi durante gli ormai consueti sopralluoghi, è scattato l’allarme nel centro in provincia di Latina. Ora saranno effettuati alcuni controlli per capire meglio l’entità del problema e se ci sono dei pericoli anche per la salute dei residenti.

Una vicenda che pone un interrogativo molto importante: c’è bisogno di un intervento da parte delle autorità locali per evitare la formazione di altre discariche simili? La risposta è sicuramente sì. Ma per adesso non sono previste norme che rendono più difficile lasciare materiale pericoloso in posti non adatti. Naturalmente quanto scoperto nei giorni scorsi potrebbe aprire una discussione e vedremo ben presto se si arriverà ad una soluzione oppure no.

Cosa è stato trovato nella doppia discarica

Ma cosa è stato trovato in questa doppia discarica? Da quanto riportato dai media locali, in una erano presenti anche delle lastre in eternit che hanno fatto scattare l’allarme per la salute delle persone. Al momento la situazione è assolutamente sotto controllo, ma sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per capire meglio la provenienza del materiale.

Non è finita qui. Visto che in queste due discariche sono stati rinvenuti anche rifiuti organici, vetri, plastiche in genere, ossa, scarti di animali, fusti, pneumatici. Insomma, uno scenario davvero allarmante che preoccupa molto la città di Priverno visto che in futuro non è da escludere che possano essere fatte altre scoperte simili.

Naturalmente le operazioni di controllo non si fermeranno qui e si proverà magari in futuro a mettere delle trappole per scoprire chi ha lasciato questo materiale in posti sicuramente non adatti.

Cittadini preoccupati

I cittadini sono molto preoccupati per quanto trovato e la loro richiesta è quella di inserire delle misure che possano portare queste persone a non lasciare più i rifiuti per strada. La soluzione potrebbero essere le telecamere e una multa. Ma siamo al momento nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le eventuali regole che saranno introdotte dal Comune di Priverno.