Punti neri, eliminarli è facile ma per farlo senza lasciare segni c’è un solo modo: ecco spiegato

Vuoi dire addio per sempre ai punti neri? Ecco la soluzione che devi provare. Facile, veloce e non lascia segni. Non male vero? Iniziamo!

Quando ci guardiamo allo specchio troviamo sempre qualcosa che non va e non ci piace, che possa essere una piccola ruga oppure dei puntini neri. In questo caso la voglia di spremerli diventa enorme ma potremmo commettere un grave errore. Si perché in alcuni casi può rimanere il segno.

Come possiamo fare per dirgli addio ma senza avere alcun tipo di problema? Scopriamo insieme un metodo infallibile che ti renderà felice della tua scoperta!

Addio punti neri e segni in poche mosse

Gli inestetismi della pelle colpiscono tutti, indipendentemente se siamo uomini, donne, ragazzi, e non conta neanche molto la nostra età anagrafica. Spesso compaiono dove ci sono un numero maggiore di ghiandole sebacee. Ma come possiamo dirgli addio senza lasciare dei segni sul viso?

Come prima cosa diciamo che i fatidici puntini neri nascono per via del sebo e delle cellule morte ma possiamo prevenire la loro comparsa. In che modo? Facendo una costante pulizia del viso. Puliamo, esfoliamo e facciamo attenzione ai trucchi che devono lasciar traspirare la pelle.

Evitiamo quelli che contengono troppo silicone. Ricordiamoci poi di eliminare il trucco tutte le sere con delle formulazioni corrette per il nostro tipo di pelle. Abbiamo ancora dei puntini neri? Eliminiamoli in modo naturale e senza lasciare traccia in questi modi. Come prima soluzione ti proponiamo acqua e bicarbonato.

Un costo davvero economico per il classico rimedio della nonna! Facciamo scaldare l’acqua fino a quando non bolle poi mettiamo 2 cucchiaini di bicarbonato e mettiamo sopra il viso utilizzando un panno come cappa. I nostri pori si dilateranno ed eliminare i puntini neri sarà un gioco da ragazzi.

Utilizziamo, mi raccomando, sempre dei fazzolettini sulle punte delle dita e premiamo in modo delicato. Secondo rimedio ottimo è una maschera all’argilla. In questo caso è perfetta per dire addio ai punti neri e per prevenirli! Uniamo la polvere di argilla con il succo di un limone, amalgamiamo ed applichiamo sul viso per 15/20 minuti.

Noi ti consigliamo di utilizzare l’argilla verde che è più delicata. Trascorso questo tempo molti comedoni si toglieranno praticamente da soli, per gli altri procedi come prima con un fazzoletto. Ultimo consiglio utilizza uno scrub naturale. Noi ti consigliamo di farlo una volta alla settimana.

Ci occorre del miele, dello zucchero e del limone. Massaggiamo sul viso in modo delicato e sul naso poi eliminiamo il tutto con l’acqua. Come vedi sono tutti metodi super semplici e casalinghi che ti permettono di dire addio ai puntini neri ma senza lasciare nessun tipo di segno sul tuo volto!