Quando i miei bimbi combinano un disastro col cioccolato ho sempre la soluzione per mandare via le macchie: geniale

Il cioccolato è una delle macchie più difficili da rimuovere ma con questo segreto non sarà un problema. Ecco cosa fare per eliminare questo problema!

Se abbiamo dei bambini piccoli in casa la cioccolato e le macchie sono un problema frequente. Impossibile non trovarne in giro per casa ed ovviamente negli abiti. Ma come possiamo dire addio a questo problema che attanaglia tutte le mamme? Noi oggi vi vogliamo aiutare.

Vi sveliamo, infatti, un trucchetto che utilizzavano le nostre care nonne e che funziona praticamente sempre. Sei curiosa di sapere come eliminare le macchie di cioccolato? Continua a leggere il nostro articolo e prendi appunti!

Addio alle macchie di cioccolato senza fatica

Quando i nostri figli rientrano da scuola, o sono in casa, e vediamo delle macchie di cioccolato ci mettiamo immediatamente le mani nei capelli. Sono quelle che si rimuovono con maggiore difficoltà. Dobbiamo eliminarle senza utilizzare prodotti troppo aggressivi che possono rovinare il nostro capo.

Impossibile vietare la cioccolata come soluzione perché è amata da grandi e piccini, quindi le macchie le possono avere tutti. Per eliminare le macchie ci sono vari consigli in base al tessuto. I rimedi della nonna sono super natuarali ma in alcuni casi potrebbero non bastare.

Ma iniziamo vedendo che cosa possiamo fare. Come prima cosa trattiamo la nostra macchia in modo super veloce. In che modo? Mettiamo un panno asciutto sotto la superficie che dobbiamo smacchiare. In questo modo evitiamo che passi dall’altro lato del pantalone, ad esempio.

Adesso passiamo un panno umido sopra la macchia e tamponiamo lo sporco in modo delicato cercando di ridurne la sua dimensione. In questo modo dovremmo dire addio solamente all’alone lasciato. Evitiamo di mettere il nostro capo macchiato sotto il sole perché funzionerà come fissante della macchia.

Il nostro capo possiamo lavarlo solamente a secco? Tamponiamola con un panno asciutto e portiamola velocemente in tintoria. Il nostro capo macchiato è di cotone? Niente di più semplice. Sai che dobbbiamo andare in cucina e prendere il ghiaccio. Si hai letto bene non siamo impazziti.

Strofiniamolo leggermente ed entro poco sarà tutto scomparso, anche l’alone. Altrimenti possiamo provare anche con un misurino di acqua tiepida e ammoniaca o limone. Lasciamo agire per qualche momento e tutto tornerà bianchissimo. Il nostro tessuto è delicato? Prestiamo molta attenzione.

Se parliamo di seta la soluzione è tamponare la macchia con un panno imbevuto di ammoniaca e acqua tiepida. Non utilizziamo mai il limone o qualsiasi altro prodotto aggressivo. Il nostro capo è di lana? Utilizziamo una spugnetta bagnata con acqua tiepida, alcol denaturato e qualche goccia di limone.

I nostri capi torneranno come nuovi. Adesso che conosci tutti questi consiglia per eliminare le macchie di cioccolato puoi stare tranquilla anche se il piccolo di casa combina guai!