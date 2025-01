Quando le banane sono troppo mature aspetta a buttarle: così diventano una miniera d’oro

Scopriamo insieme gli utilizzi alternativi che possiamo fare con le banane, in questo modo non le dobbiamo sprecare! Rimarrai senza parole.

Quante volte capita che magari compriamo la frutta, ed in modo particolare le banane ma poi si rovinano e nessuno le mangia anche se, in teoria, piacciono a tutti? Noi oggi ti vogliamo mostrare alcuni utilizzi alternativi che ti aiuteranno nella vita di tutti i giorni, siamo certi che rimarrai sorpresa. Quindi non perdiamo tempo.

Scopriamo insieme come utilizzare le banane, ma anche le loro bucce in modo da far felice il nostro portafoglio e non aver sprecato in alcun modo la nostra spesa. Iniziamo subito.

Banane troppo mature? Ecco i tanti utilizzi che puoi fare

In casa le banane sono uno di quei frutti praticamente sempre presenti perché tutti le mangiano con voglia, o almeno questo è quello che crediamo e speriamo. Purtroppo però spesso finiamo per farle maturare troppo e siamo costretti a gettarle nella spazzatura, ma questo accadeva fino a ieri! Noi oggi ti vogliamo mostrare dei consigli utilissimi per utilizzarle in casa e per la tua bellezza.

Si hai letto bene. Iniziamo senza indugi. Come prima cosa ti consigliamo di realizzare una perfetta maschera per capelli. In che modo? Frulliamo uno a due banane ed uniamo acqua fino al raggiungere una consistenza cremosa. Lasciamo in posa su capelli umidi per 15/30 minuti prima di effettuare lo shampoo.

Avrai un risultato incredibile se hai i capelli danneggiati. Altri consiglio, utilizziamo le banane per sbiancare i denti. In che modo? Sfreghiamo un pezzettino di buccia per circa sue minuti quando laviamo i denti, il risultato sarà incredibile! Vogliamo dire addio alle rughe? Realizziamo una maschera da applicare tre volte alla settimana.

In questo caso mettiamo una banana schiacciata 2 cucchiai di panna da montare, 1 cucchiaio di miele biologico, 1 cucchiaio di farina d’avena e dell’acqua o dell’acqua di rose, in base a quello che abbiamo in casa. Lasciamo agire per circa 30 minuti la nostra maschera e poi risciacquiamo. Abbiamo dei graffi o dei lividi? Applichiamo la buccia della banana per favorire la guarigione.

Ottimo anche uno scrub esfoliante con solo tre ingredienti. 1 banana matura, 3 cucchiai di zucchero ed un quarto di cucchiaino con estratto di vaniglia. Schiacciamo la banana con una forchetta ed amalgamiamo tutti gli ingredienti. Applichiamo lo scrub con movimenti circolari. Passiamo a degli utilizzi per la casa.

Sai che puoi utilizzare le banane anche per attirare le farfalle? Sono solitamente attratti da odori dolci e l’aroma della banane rientra proprio in questo. Puoi posizionarle vicino ad un bel tavolo in giardino e goderti lo spettacolo. Ottime anche come fertilizzante per le piante o per l’orto. Puoi unirle direttamente nel terriccio quando vai a seminare.

Perfette poi per le rose! Sai che puoi fare del bene anche all’ambiente ed utilizzare le bucce al posto di costosi prodotti per pulire la pelle e l’argento? Ti basterà semplicemente strofinare in modo delicato e pulire poi con un panno asciutto. Il risultato sarà wow! Ultimo ma non meno importante consiglio, puoi utilizzare la banana per un gelato squisito!

Congelala e frullala, aggiungi del cacao in polvere ed avrai un gelato cremoso, veloce e senza la gelatiera. Non male non credi? Come vedi se ti avanzano delle banane mature non devi assolutamente gettarle nella spazzatura ma puoi utilizzarle in tantissimi modi diversi per la felicità del portafoglio e dell’ambiente.