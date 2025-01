Raffreddore e sonno, questi consigli mi hanno semplificato la vita: così dormire bene non è più un problema

Il raffreddore non ti da pace e non riesci a dormire? Ecco i consigli che stavi cercando e funzionano veramente, mettili subito in pratica.

In questa stagione è assolutamente normale trovarsi a combattere con il raffreddore o la tosse. Fanno parte dei malanni di stagione. Ma questo però, molto spesso, influisce nella qualità nel nostre riposo. O almeno è quello che accadeva fino a ieri. Noi oggi ti mostriamo alcuni piccoli consigli che ti faranno stare molto meglio.

Sono semplici e facili da mettere in atto. Quindi, se anche tu stai combattendo con il raffreddore, o una persona a te cara, ecco che cosa puoi fare per farle dormire sonni tranquilli.

Come dormire bene con il raffreddore. Addio al problema!

Quando abbiamo mal di gola, naso chiuso e tosse ovviamente è impossibile riuscire a riposare in modo corretto. Specialmente la sera, poi, sembra che ci sentiamo anche peggio del giorno. Ma ci sono alcuni consigli super che funzionano veramente e ci possono aiutare a riposare molto meglio. Quindi iniziamo subito a scoprirli.

Come prima cosa cerchiamo di eliminare la congestione. Possiamo utilizzare dei kit di irrigazione nasale che troviamo in farmacia e non fanno alcun tipo di dolore. Ci aiutano a risciacquare le cavità nasali con una soluzione salina in acqua distillata. Ecco che mantenendo le vie aeree umide riposiamo molto meglio.

Possiamo anche utilizzare uno spray nasale se ci troviamo meglio. Secondo consiglio. Facciamo in modo che la nostra stanza sia al buio. Si hai capito bene, non siamo impazziti. Quando abbiamo il raffreddore o l’influenza questo aiuta il cervello a rimanere a riposo perché lui cercherà sempre una luce, o un piccolo raggio per svegliarsi.

Se abbiamo una sveglia particolarmente luminosa togliamola la notte. Terzo consiglio. Manteniamo la nostra camera fresca. In questo modo, sempre la nostra mente entra in modalità sonno. Solitamente si raccomanda una temperatura media tra i 12,2 °C e 23,8 °C. Quarto punto. Prima di metterti a letto, fai una bella doccia calda.

In questo modo il vapore ti aiuta a sciogliere il muco e a liberare le vie nasali. Penultimo punto, cerca di tenere la testa sul cuscino più alta del solito. Magari mettendo un cuscino in più. Questi ci aiuta a diminuire la pressione nei seni nasali e ci rende la respirazione molto meno faticosa. Ultimo consiglio, ma non meno utile. Cerca di tranquillizzarti.

Prova a meditare, oppure a scrivere i tuoi pensieri su di un diario o ascolta della musica distensiva. Come vedi sono tutti consigli semplicissimi da mettere in atto ma che ti aiuteranno a riposare bene se hai il raffreddore o il naso chiuso, provare per credere!