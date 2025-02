Richiamo alimentare di LIDL e Penny Market: i prodotti incriminati

Scopriamo insieme i prodotti che sono stati ritirati da due noti discount che è bene non mangiare. Controlla subito è molto importante!

In commercio vengono immessi tantissimi prodotti e capita, ogni tanto, che alcuni vengano ritirati per vari motivi. Ad esempio, contaminazione con allergeni non indicati, oppure corpi estranei. Molto spesso a dare l’allarme è direttamente il sito del Ministero della Salute.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accade in questi giorni, perché i prodotti ritirati sono ben due in posti diversi. Scorri bene per prendere nota e controllare a casa.

Due prodotti ritirati per allerta alimentare, eccoli

Qualche giorno addietro ben due notissime catene di discount hanno dovuto richiamare due prodotti diversi che hanno avuto un grande smercio. Purtroppo i motivi del loro ritiro sono diversi. Ma iniziamo subito dalla nota catena della Lidl. Che cosa è stato richiamato? Parliamo dei mini brezeln salati ricoperti di cioccolato al latte o fondente del marchio Alpenfest.

Il richiamo è stato comunicato anche dal Ministero della Salute. Il motivo è la possibilità che a seguito del consumo, si possa manifestare una sensazioni di bruciore, con irritazione in bocca e sulla lingua. Il prodotto in oggetto al richiamo è la confezione da 140 grammi con il numero di lotto8534 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2025 (cioccolato al latte EAN 4056489775102, cioccolato fondente EAN 4056489775119).

L’azienda Felföldi Édességgyártó Kft ha prodotto i bretzl per la Lidl. Lo stabilimento si trovaKeleti ipartelep u. 6, a Debrecen, in Ungheria. I vari lotti hanno iniziato la loro distribuzione a partire dal 09/09/2024. Quindi controllate bene in casa se avete il prodotto oggetto di richiamo.

In caso, non consumatelo assolutamente ma recatevi presso il punto vendita senza lo scontrino per avere un rimborso. Potete anche chiamare il numero verde della Lidl Italia 800 480048.

Passiamo al secondo prodotto ritirato. Parliamo della catena Penny Market che ha diffuso il richiamo per un lotto di anacardi tostati all’aroma di rosamarino del marchio Fruits Better. Il motivo? La presenza di infestanti all’interno del prodotto. Le convezioni sono quelle da 150 grammi con il lotto numero 24332 e il TMC 30/11/2025.

La casa produttrice è l’azienda Mocerino Frutta Secca Srl e gli anacardi provenivano dal Vietnam. Lo stabilimento ha sed in via Santa Maria la Selva 3, ad Acerra, in provincia di Napoli. Ovviamente se avete il prodotto in oggetto non consumatelo e potete restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Per qualsiasi informazioni aggiuntiva potete contattare anche il numero 081 5317171, oppure inviare una e-mail a ufficio.qualità@mocerino.it.