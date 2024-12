Ricordi Daniel Nilsson di Avanti un Altro? Cosa fa oggi dopo l’addio al programma

Tra i personaggi di Avanti un Altro più amati dal pubblico c’era Daniel Nillson: l’ex Bonus svedese si è allontanato dal programma, oggi ha una nuova vita ed un look diverso.

Ormai da molti anni Avanti un Altro si pone come un punto fermo della programmazione preserale di Canale 5, dove intrattiene il pubblico italiano grazie alla travolgente simpatia dei conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Se il game show Mediaset può vantare un successo enorme però, è anche grazie alla cornice perfetta di personaggi che forniscono il loro contributo.

Bizzarri, surreali e divertenti, provengono dal “salottino” di cui è stata madrina Claudia Ruggeri, o compaiono dal “minimondo” che vive dietro le quinte. Tra questi, alcuni più di altri sono stati molto apprezzati. É il caso di Daniel Nillsson, che dal 2012 ha fatto il suo ingresso nel cast in veste di Bonus. Classe 1980 originario di Mälmo in Svezia, ha trascorso una parte della sua vita in Australia. Prima di approdare nella TV italiana dunque, rappresentava il perfetto prototipo del surfista.

Capelli biondi e lunghi, fisico scolpito e sorriso contagioso, per ben 11 anni Nilsson ha regalato alle concorrenti l’opportunità di tentare due volte la sorte con il “pidigozzo”, oltre che una piacevole distrazione con massaggi sulle spalle. Accolto dal pubblico femminile con grande entusiasmo e sempre con la battuta pronta, Daniel è stato uno dei volti iconici del programma. Poi però, si è allontanato ed ha cambiato totalmente vita.

Daniel Nilsson oggi: com’è cambiata la vita dell’ex Bonus

Sulle note di “Surfin’ U.S.A.” faceva puntualmente la sua entrata travolto dagli abbracci delle fan e regalava giocosi siparietti con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Daniel Nilsson è comparso in veste di Bonus ad Avanti un Altro per più di 10 anni, salvo poi prendersi una pausa nel 2023. Con grande dispiacere di colleghi e telespettatori, il modello ha deciso di allontanarsi per motivi personali, probabilmente con l’obiettivo di dedicarsi ai suoi interessi sportivi tra cui lo sci.

In questo tempo, l’ex Bonus non ha però fatto sentire la sua mancanza, grazie alla sua attivissima pagina Instagram. Con un look totalmente rinnovato, Nilsson ha abbandonato i lunghi capelli selvaggi, lasciando per un periodo spazio ad un taglio rasato che alternava tra castano e biondo ossigenato. Come si nota dai suoi più recenti post, ha proseguito con la sua attività di modello, posando per bellissimi shooting fotografici. La sua storia ad Avanti un Altro tuttavia, per la gioia dei suoi sostenitori non si è mai davvero conclusa.

Dopo il suo addio, il ruolo del Bonus è stato assunto dall’italiano Andrea De Paoli, ma Daniel è tornato negli studi di Avanti un Altro più volte nel corso dell’ultima edizione alternandosi con il collega. Con più tempo da dedicare ai suoi progetti dunque, il modello svedese ha continuato a far parte seppur saltuariamente del cast e tutto lascerebbe sperare che continuerà a farsi vedere. La TV italiana d’altra parte, ha dimostrato ampiamente di essere interessata a lui, come accaduto durante la sua partecipazione del 2016 a Ballando con le Stelle.