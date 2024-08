Roby Tour 2024 in Turchia, tappa 2: Bandirma – Isparta

Da Bandirma a Isparta è la seconda tappa del Roby Tour 2024 che prenderà il via il 4 settembre dalla città costiera turca, in un perfetto connubio tra avventura e scoperta. Questo itinerario di 577 chilometri fino a Isparta non è solo una sfida per gli appassionati di motociclismo, ma anche un’occasione unica per esplorare alcuni dei paesaggi naturali e siti storici più iconici della Turchia. Con soste strategiche in luoghi di eccezionale bellezza, come Pamukkale e il Lago di Salda, il tour promette di essere un’esperienza indimenticabile sia per i partecipanti che per i lettori curiosi di scoprire questi gioielli nascosti.

Pamukkale

La prima fermata di rilievo sarà Pamukkale, che in turco significa “Castello di cotone”, un sito naturale situato nella provincia di Denizli. Questo luogo, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1988, insieme all’antica città di Hierapolis, è famoso per le sue terrazze di travertino bianco, formate dal deposito di carbonato di calcio dalle sorgenti termali. Le acque ricche di minerali, che sgorgano dai pendii della collina, creano delle piscine naturali che brillano con sfumature azzurre e bianche, offrendo uno spettacolo surreale.

Pamukkale non è solo una meraviglia geologica, ma anche un sito di grande importanza storica e culturale. Le sue sorgenti termali sono state utilizzate fin dai tempi preistorici, e la leggenda narra che la bellezza di queste piscine fosse tale da attirare persino gli dei e gli eroi mitologici. Sopra le terrazze, i resti dell’antica città di Hierapolis, fondata nel II secolo a.C., testimoniano l’importanza storica di questo luogo come centro di cure termali nell’antichità. I visitatori possono esplorare il teatro ben conservato, le terme, la necropoli e il Tempio di Apollo, immergendosi in un passato glorioso.

Per preservare la delicatezza di questo ecosistema unico, l’accesso alle terrazze è limitato, e i visitatori devono camminare scalzi per proteggere la superficie di calcite. Nonostante queste restrizioni, Pamukkale continua ad essere una delle destinazioni turistiche più amate della Turchia.

Salda Gölü

Dopo aver visitato Pamukkale, il tour proseguirà verso un altro gioiello naturale: il Lago di Salda. Situato nella provincia di Burdur, questo lago è spesso paragonato alle spiagge dei Caraibi o addirittura alla superficie di Marte, grazie alla sua geologia unica e alle sue spettacolari acque turchesi. Il Lago di Salda, con le sue spiagge di sabbia bianca composta da minerali ricchi di magnesio, offre un panorama mozzafiato ed è considerato uno dei laghi più puliti della Turchia.

La zona circostante il lago è un ambiente naturale incontaminato, ricco di biodiversità, dove diverse specie di uccelli trovano il loro habitat. L’area è protetta per preservare la sua straordinaria bellezza e l’ecosistema delicato. Le attività principali qui includono nuoto, escursionismo, campeggio e fotografia, ma a causa del crescente numero di visitatori, le autorità locali hanno adottato misure per limitare l’accesso a determinate aree, garantendo così la conservazione di questo tesoro naturale.

Isparta, la città delle rose

Il culmine della seconda tappa del Roby Tour sarà l’arrivo a Isparta, una città situata nel cuore della regione sud-occidentale della Turchia. Conosciuta come la “Città delle Rose“, Isparta è famosa in tutto il mondo per la coltivazione della Rosa Damascena, da cui si estrae un olio essenziale di altissimo valore, utilizzato nell’industria cosmetica e profumiera. La città, con i suoi circa 220.000 abitanti, è un importante centro agricolo e commerciale, ma conserva anche un fascino tranquillo, grazie ai suoi paesaggi pittoreschi e alla sua ricca tradizione culturale.

Dopo un’intensa giornata di viaggio, i motociclisti del Roby Tour troveranno ristoro nell’Hotel Ramada by Wyndham di Isparta, dove potranno recuperare le energie in vista delle prossime tappe. Qui, oltre a rilassarsi, potranno anche assaporare la cultura locale, con la possibilità di visitare mercati e botteghe che offrono prodotti a base di rose, una delle specialità della regione.