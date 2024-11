Royal Family, minaccia del principe William: salta il Natale in famiglia se ci sarà anche lui

Royal Family, il Principe William è pronto a far saltare il Natale in casa Windsor se durante i festeggiamenti ci sarà anche lui.

Il Natale a casa Windsor è un avvenimento davvero molto importante. Oltre ad essere come per tutti noi un momento magico, specialmente per i più piccoli, ed un’occasione unica per trascorrere un po’ di tempo in famiglia, per la Royal Family questa ricorrenza assume un valore ancor più particolare.

Durante la Vigilia di Natale avviene il tradizionale scambio dei doni, che di solito rappresenta un momento scherzoso. Pensiamo per esempio al pesce canterino ricevuto dall’ormai defunta Regina Elisabetta II oppure al kit per “far crescere la tua ragazza”, regalato da Kate Middleton al principe Harry quando era single.

Segue, poi, la messa della mattina di Natale presso St. Mary Magdalene, nella tenuta di Sandringham, dove la Famiglia Reale si reca a piedi, fermandosi a salutare una piccola folla di sostenitori e i media. Dopodiché, si torna a Sandringham per l’elaborato pranzo di Natale in famiglia e alle 15.00 ci si riunisce intorno al televisore per guardare il discorso natalizio preregistrato del monarca.

Quest’anno, però, tutte queste belle tradizioni potrebbero essere a rischio. Il Principe William ha di fatto minacciato di far saltare il Natale se dovesse essere presente anche lui.

Royal Family, Natale a rischio in casa Windsor: la minaccia del Principe William

Anche quest’anno la Famiglia Reale inglese è pronta a festeggiare il Natale in grande stile, come vuole la tradizione. L’unico problema, però, è che i festeggiamenti potrebbero essere a rischio nel caso in cui fosse presente anche un personaggio poco gradito al Principe William. Vale a dire il fratellastro Tom Parker Bowles, nonché primogenito della Regina Consorte Camilla e scrittore, conduttore e critico gastronomico.

Tra i due infatti ci sarebbe una vera e propria antipatia che avrebbe portato l’erede al trono a minacciare di disertare i festeggiamenti qualora Tom dovesse prendere parte al Boxing Day, come da invito di Carlo, il quale sarebbe lieto di avere vicino a sé a Natale anche il figliastro.

William, di fatto, vorrebbe rimanere fedele alla condotta della nonna, la Regina Elisabetta, molto attenta a non allargare troppo il cerchio della famiglia (al contrario di Carlo che invece tenderebbe ad ampliare la cerchia sempre di più per includere la famiglia della moglie).

A non piacere molto al Principe del Galles sarebbe soprattutto la disinvoltura di Tom nel parlare con i giornalisti e la sua tendenza a rivelare dettagli privati della Famiglia Reale. Per questo teme che, essendo presente durante lo scambio dei doni di Natale, possa poi spifferare ai media una serie di dettagli intimi. Inoltre, non gradirebbe il suo stile di vita troppo ‘frivolo’. Solo alla fine sapremo chi avrà la meglio!