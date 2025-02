Sabaudia, fan impazziti: in estate torna la band più amata

Pronto un super concerto in estate: a Sabaudia si esibirà una delle band più amate dalle ragazze di tutto il mondo. SSui social è già partita la mobilitazione

Una grande notizia per gli amanti della musica e dello spettacolo. In vista della prossima estate nella provincia di Latina andrà in scena un concerto da non perdere: ad esibirsi sarà infatti una boy band particolarmente amata negli anni duemila e che ha fatto innamorare milioni di teenagers in tutto il mondo. Un gruppo tornato prepotentemente di moda negli ultimi anni e che è stato capace di tornare in auge.

Sabaudia si prepara ad una serie di grandi eventi: l’estate del 2025 sarà infatti all’insegna della musica e dei tanti spettacoli dal vivo che andranno in scena nella suggestiva location dell’Arena del Mare. Un palcoscenico eccezionale, all’interno della città delle dune, che ospiterà molti artisti internazionali, confermando il ruolo della città, da sempre un punto di riferimento per l’intrattenimento ed il turismo estivo.

Sabaudia, un doppio appuntamento da non perdere

Cultura, musica, spettacolo e divertimento, sono alla base dell’estate di Sabaudia: il Comune, insieme alla Ventidieci, ha stilato un programma di tutto rispetto, con nomi altisonanti. Sul palco si esibiranno infatti dei veri e propri numeri uno: come Anastacia: la cantante di I’m outta love e Sick and tired è una delle voci più amate dal pubblico. La sua storia personale e la sua battaglia contro il tumore al seno che l’ha colpita mentre la sua carriera era all’apice, hanno commosso i fans.

Oggi è tornata più carica che mia, pronta ad incantare il pubblico con la sua voce e la sua grinta. Anastacia si esibirà il 19 luglio. Circa un mese dopo sarà invece il turno di Maurizio Battista. Il comico intratterrà il pubblico con le sue gag e le battute che hanno caratterizzato da sempre il suo stile. Il 12 agosto intratterrà il pubblico laziale per una serata che si annuncia molto attesa.

L’evento più atteso: il concerto dei Blue

L’evento più atteso andrà in scena il diciotto luglio del 2025 e vedrà il concerto dei Blue. Una boy band attiva tra il 2001 e il 2005 e tornata poi ad esibirsi negli ultimi anni. Il gruppo, composto da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa ha venduto più di quindici milioni di album in tutto il mondo, collezionando un successo straordinario. Hanno piazzato tre brani al numero uno delle classifiche inglesi: su tutti Sorry Seems to Be the Hardest Word, cantata insieme ad Elton John.

La loro popolarità schizzò talmente in alto che diventarono protagonisti (pur senza prenderne parte) di uno dei film natalizi più famosi: Love Actually. In quella pellicola, il gruppo si giocava il primo posto in classifica con un cantante anziano che cercava di sconfiggere la band più amata dai giovani. Dopo una lunga pausa, i Blue sono tornati a cantare nel 2011 grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, che ha preceduto un nuovo album: Roulette. Nel 2015 un altro album di pezzi inediti chiamato Coulours. I Blue rappresentano la grande attrazione dell’estate di Sabaudia. Si esibiranno il 18 luglio presso l’Arena del Mare. Sui social è già iniziato il tam tam dei fans. Molti si stanno già dando appuntamento per il concerto.