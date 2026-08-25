Sabaudia, medaglie ai Carabinieri ai Giochi del Mediterraneo

I Carabinieri di Sabaudia hanno raggiunto un ottimo risultato ai Giochi del Mediterraneo, come evidenziato nel post ufficiale del Comune. I riconoscimenti sono stati conferiti a Giacomo Rossi e Giacomo Cinti, entrambi atleti del Centro Sportivo Carabinieri.

Il post mette in evidenza i risultati ottenuti da Rossi e Cinti nella stagione di Canottaggio e Canoa Olimpica, in un periodo che si fa sempre più intenso in vista dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il 23 agosto, i due atleti sono stati premiati per le loro performance: Rossi ha ottenuto la medaglia d’argento nel K1 1000 metri, mentre Cinti ha conquistato il bronzo nel K2 500 metri, insieme al suo compagno Alessio Campari.

Questi risultati rappresentano un motivo di orgoglio non solo per i singoli atleti, ma anche per l’intera comunità sportiva di Sabaudia e per il Centro Sportivo Carabinieri, attivamente impegnato nella diffusione dello sport tra i suoi membri.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia.