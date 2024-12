Saldi 2025, le date precise di inizio regione per regione

Vi ricordiamo alcune regole molto importanti in questo periodo. Deve essere sempre esposto il prezzo originale e quello scontato. La percentuale di sconto deve essere ben visibile ed esposta. Non è obbligatorio, invece, il cambio dell’acquisto. In questo caso sta al buon senso del venditore.

Ovviamente, se il prodotto è danneggiato deve essere cambiato. In questo caso possiamo scegliere se la restituzione dei soldi o il cambio del prodotto. Possiamo pagare con la carta di credito. Per quanto riguarda i saldi, come anticipato precedentemente, sono le diverse normative regionali a definire le regole.

Ci sono anche alcune sanzioni, che vanno dai 516 ai 3098 euro se la merce viene esposta senza cartellino, oppure se le indicazioni non si vedono bene o se siamo davanti a della pubblicità ingannevole. Adesso che conosci queste informazioni e sai il calendario completo per i saldi puoi già pensare a quale sarà il tuo acquisto durante questo periodo. Noi ti consigliamo di scegliere sempre con attenzione e di non farti prendere dal momento acquistando anche troppo!