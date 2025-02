Salmone alla tzatziki, un secondo di pesce freschissimo da fare quando vai di fretta: davvero saporito

Facciamo insieme un delizioso salmone con salsa tzatziki, un secondo perfetto per chi non ha mai tempo: pronto in 10 minuti e super tenero!

A volte c’è la necessità di preparare qualcosa di buono e gustoso, bisogna ammetterlo, ma che allo stesso tempo non ci richieda più di 10 minuti nella preparazione. Siamo sempre di fretta, bisogna rientrare al lavoro oppure uscire per sbrigare le tante commissioni extra, ecco perché torna utile gestire al meglio ciò che abbiamo in frigo e in congelatore, non solo per svuotarli, ma anche per accontentare tutti. Lo sappiamo, il pesce fa molto bene, infatti oggi vogliamo proporvi una ricettina davvero sfiziosa.

Ci discostiamo sicuramente un po’ dalla cucina del golfo, ma ve lo garantiamo, questa alternativa è assolutamente da provare: in meno di 10 minuti prepareremo un salmone con salsa tzatziki semplice semplice, tenero, gustoso e molto facile. I bambini lo adoreranno e siamo sicuri che sparirà in molto tempo dal piatto!

Salmone alla tzatziki, la ricetta di pesce più facile e gustosa di sempre

Come detto, il pesce è molto importante per il nostro fabbisogno nutritivo e a volte tendiamo a evitarlo perché non sappiamo bene come prepararlo in modo sfizioso. Noi vi avevamo già indicato la ricetta dei calamari in umido di Gaeta, una versione facile e saporita, oggi però vogliamo regalarvi la ricetta del salmone alla tzatziki, gustosissimi filetti cotti al forno e da condire con la più tipica salsa greca. Si prepara tutto in una manciata di minuti e il pranzo sarà servito! Vogliamo scoprire come realizzarlo insieme?

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di salmone da 200 gr cadauno;

250 gr di yogurt greco naturale;

1 cetriolo medio;

1 spicchio d’aglio;

Sale, pepe, origano, aneto q.b.

Preparazione